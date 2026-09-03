Yeni moda "kârdan yüzde": Batrakov, Leao, Deniz'e "özel" madde

Galatasaray, haziran ayından bu yana büyük uğraş verdiği Rafael Leao transferi için Süper Lig'de 3 maça çıktıktan sonra mutlu sona ulaşabildi.

Mauro Icardi sonrası yedek santrfor ve uzun süredir gündemde olan sol stoper sorunları da UEFA'ya kadro bildirimi öncesi son 2 günde çözüldü.

Galatasaray’ın Milan’dan aldığı Rafael Leao, 3-2 kazanılan Göztepe maçı sonrası sahaya inerek taraftarları selamladı.

100 milyon euroluk transfer

Art arda duyurulan mali detaylara göre; Milan'a ödenecek bonservis ve Leao'nun 4 yıllık maaş toplamı 78 milyon euro. Bonuslar, menajerlik ücreti ve KDV gibi kalemler eklendiğinde 100 milyon euroluk dev maliyet söz konusu.

Portekizli oyuncunun -muhtemel- "bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 20'si" İtalyan kulübüne verilecek. Bu taahhüt, yıldız ismin imzasına özel değil!

Deniz Gül, 5 yıllık kontrata imza attı. (Fotoğraf: Galatasaray Resmi)

Kontratlara eklenen o madde

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, bir süredir transfer çalışmalarında aynı yolu izliyor. Nitekim Galatasaray'ın mevcut kadrosunda bulunan birçok futbolcunun kontratında dikkat çeken bölümler var.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri incelendiğinde, takımın en pahalısı Victor Osimhen dâhil geçtiğimiz sezondan itibaren gerçekleştirilen takviyelerinin 5'inde hep "yüzde"ler karşımıza çıkıyor.

Yeni sezonda kiralanan Lesley Ugochukwu ve El-Chadaille Bitshiabu dışında bonservisleriyle alınan 2 oyuncu için de benzer yönteme başvuruldu.

Victor Osimhen, bu sezon 3 maçta 5 gol atıp, 2 asist yaptı.

Wilfried Singo (30,7 milyon euro bonservis): Bir sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 10'u Monaco'ya,

Victor Osimhen (75 milyon euro bonservis): Sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 10’u Napoli'ye,

Aleksey Batrakov (25 milyon euro bonservis): Bir sonraki satışından kârın yüzde 15'i Lokomotiv Moskova'ya,

Rafael Leao (38 milyon euro bonservis): Bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 20'si Milan'a,

Deniz Gül (10 milyon euro bonservis): Sonraki satıştan kârın yüzde 10’luk bölümü Porto'ya ödenecek.

21 yaşındaki 10 numara Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki ilk Rus oyuncu oldu.

Milli oyuncular da "kâr"dan pay listesinde

Yukarıdaki tablo, "yabancılar özelinde bir strateji" diye düşünülebilir ama gerçek farklı! Geçmiş dönemlerde alınan 2 milli futbolcu için de bu durum geçerli.

Barış Alper Yılmaz (dönemin döviz kuruyla 2,1 milyon euro bonservis): Milli oyuncunun bonservis haklarının yüzde 20'sinde Ankara Keçiörengücü,

Eren Elmalı (dönemin kuruyla 4 milyon euro bonservis): Başka bir kulübe geçici veya kalıcı imzası halinde, transfer kârının yüzde 25'inde Trabzonspor hak sahibi.

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz bonservisindeki yüzde 20'lik pay için Nisan 2026'da verdiği demeçte, "Galatasaray'dan bizi arayan olmadı" dedi.

Bol keseden yüzde!

Özellikle transfer tescil dönemlerinde bolca başvurulan ancak rakamların doğruluğu her daim soru işaretleri barındıran futbolcu analiz sitesi Transfermark verileri; Galatasaray'ın 400 milyon euroluk kadro değeri olduğunu söylüyor.

Yüzde 10, yüzde 20 diye "bol keseden" sözleşmelere yazılan rakamlar hesaba katıldığında, bu piyada değerlemesinin ne kadarlık bölümünün "gerçekten" sarı-kırmızılı kulübe ait olduğu tartışılır.