Buruk'un unuttuğu biri daha: Sessiz sedasız veda

Sezona sürpriz Çorum FK beraberliğiyle başlayan Galatasaray'da maçtan saatler sonra spor gündemine pek yansımayan bir ayrılık gerçekleşti.

Sözleşmesi karşılıklı feshedilen Ali Turap Bülbül, 2 gün sonra Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'e 2 yıllık imza attı. 21 yaşındaki sağ bekin transferini ilginç kılan detay, teknik patron Okan Buruk'un 2,5 yıl önceki açıklamalarında saklı.

Galatasaray'dan ayrılan Ali Turap Bülbül, Amedspor'a transfer oldu.

Aslar yok, kulübe ortalaması 20

Tarih 7 Ocak 2024... Sakatlıklar, cezalar ve Afrika Uluslar Kupası'na gidenler sebebiyle 7 eksiği bulunan Galatasaray, kadrosunda gençlere yer vermek zorunda kaldı. Öyle ki ev sahibi adına "yedeklerin yaş ortalaması 20" şeklinde kayıtlara geçti. Kulübedeki isimlerden biri de, 10 yıllık sarı-kırmızı kariyeri 15 Ağustos'ta sona eren aynı futbolcuydu.

Florya'ya henüz 11 yaşında adım atan, profesyonel kariyeri 18'inde başlayan oyuncu, A takımda ilk sınavına Süper Lig 2023-2024 sezonu 19'uncu haftasında çıktı. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde Konyaspor engelini 3-0'la geçerken; 90'ıncı dakikada Kerem Demirbay yerine maça dahil oldu.

Süper Lig 2023-2024 sezonu: Galatasaray 3-0 Konyaspor

"Galatasaray'ın geleceği" 3 yetenek

Yayıncı kuruluşa verdiği demeçte, "Galatasaray’ın geleceği olan 3 oyuncu oyuna girdi. Performanslarından ve isteklerinden memnunuz. İnşallah ileride hepsine daha çok şans veririz" diyen Okan Buruk, basın toplantısında ise "Kulübemizde geçen seneden beri hazırladığımız gençler" sözlerini sarf etti.

Deneyimli hocanın "kulübün geleceği" diye bahsettiği ve "İleride daha çok şans veririz" temennisinde bulunduğu isimler; Ali Turap Bülbül, Eyüp Aydın ve Efe Akman. Bu 3'lüden 2'si artık Galatasaray'da olmadığı gibi hedeflenen süreleri de alamadılar.

Okan Buruk, genç futbolculara fazla forma şansı vermediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

16 maçta 294 dakika

İçlerinde en şanslısı Eyüp Aydın! "Şanslı" derken yanlış anlaşılmasın; sahada kaldığı süre Süper Lig'de 12 maçta 52, Türkiye Kupası'nda 4 maçta 242 olmak üzere toplam 294 dakikayla sınırlı. Konyaspor'a karşı ilk Süper Lig maçına çıkan ve 90+3'te Abdülkerim Bardakcı'nın golünde ortayı yapan orta saha, Kasımpaşa ve Samsunpor'da geçirdiği kiralık dönemlerinden ardından sarı-kırmızılılara döndü.

Bayern Münih'ten 2023'te 250 bin euroya alınan, çok değil geçtiğimiz yaz hakkında "Serie A'ya 6 katı bonservise gidiyor" haberleri çıkan Aydın, kontratının son yılına girdi. Haliyle "yeni bir ayrılık" haberine kesin gözüyle bakılıyor.

Eyüp Aydın

Acı gerçekler

Galatasaray'da 4 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Süper Kupa kazanan ve takım kaptanlığı yapan Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman özelinde de beklentiler ile gerçekler arasında "dağlar kadar fark" var! Altyapıda yetişen orta sahanın, sarı-kırmızı karnesinde; Türkiye Kupası'nda 3 maçta 159, Süper Lig'de 4 maçta 19 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta 5 olmak üzere toplam 183 dakika yazıyor.

Sözleşmesinde yer alan "500 bin euroluk çıkış maddesi" ile 1 Eylül 2025'te takımdan ayrıldığı konuşulan 20 yaşındaki futbolcu, İspanya 2'nci Ligi'nde FC Andorra'nın başarısı için mücadele ediyor.

Efe Akman

10 yıllık hikaye böyle bitti

Son veda haberinin öznesi için de tablo farklı değil. Buruk, Ali Turap Bülbül'ü Süper Lig'de 3 müsabakada 96, Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada sadece 40 dakika sahada tuttu. TFF 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'da kiralık imzalarla 2 sezon geçiren genç sağ bek, 46 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Eski takım arkadaşı Efe gibi Ali'nin de Galatasaray A Takım serüveni parlak geçmedi. 30 Haziran 2027'ye kadar süren mukavelesi sessiz sedasız feshedilen futbolcu, yeni sezonda Süper Lig'de farklı bir adreste şans arayacak.