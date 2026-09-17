Galatasaray'dan 7 ayda gitti: 7 ülke, 11 takım gezdi

Sarı-kırmızılıların bu sezon 5 transferinden ilki ve en tartışmalısı Lesley Ugochukwu, performansından çok kontratıyla konuşuluyor. 22,5 milyon sterlinlik (güncel kurla 26,2 milyon euro) opsiyon, 20 maçta devreye girecek. Fransız orta saha, şimdiden kotanın yüzde 20'sini tamamladı.

Lesley Ugochukwu, Kocaelispor maçında 13 dakika süre aldı.

Altı milyon euroluk büyük çaba

Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncunun transferi için gerekli "maç sayısına bağlı satın alma" haline yabancı değil! Okan Buruk ve ekibine neredeyse elde "kalem kağıt hesap" yaptıran benzer durum, 3 sezon önce yaşandı.

Süper Lig'e 13 Temmuz 2023'te Almanya'dan önemli bir isim geldi. Leipzig'ten 1,5 milyon euroya kiralanan Angelino'nun sözleşmesinde, "ilk 11 veya dakika şartı olmaksızın 20 maçta opsiyon devreye girer" ifadesi bulunuyordu. Kulübe maliyeti 6 milyon euroyu bulacak olasılığın gerçekleşmemesi için ciddi uğraş verildi.

Sezonda 50'den fazla müsabakaya çıkan bir takım için "çok düşük" kalan kota sebebiyle İspanyol oyuncunun, ülkemizdeki günleri tartışmaların gölgesinde geçti. Nitekim "maç maç hesap" dönemi tam da o günlere denk geldi.

Yaklaşık 7 ayda Şampiyonlar Ligi sahnesinde 11 defa boy gösteren Angelino için Süper Lig istatistiğinin sadece 8 müsabayla sınırlı kalması, "aman 20'yi bulmasın" hedefini ortaya koyuyor.

Angelino, İstanbul'da yaptığı ilk açıklamada, "Galatasaray ile anlaştığım için oldukça mutluyum, sarı-kırmızılı taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Sol bekte 4 farklı deneme

Ligde son maçına 28 Ekim 2023'te çıkan deneyimli sol kanat, Galatasaray'a veda edene kadar yurt içinde oynanan 12 karşılaşmada görev alamadı. Bu tablo da aynı gerçekliğin sonucu! Söz konusu süreçte savunmanın solunda Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın görev alması ise bir diğer dikkat çeken detay.

Galatasaray'ın ısrarına karşın Leipzig'in "zorunlu" maddeyi kaldırmaması üzerine transferden tam 200 gün sonra, yani 29 Ocak 2024'te karşılıklı anlaşmayla mukavele feshedildi.

Angelino, Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusu olarak 200 gün geçirdi.

Buruk'un en emin olduğu isim

Temmuz 2025'te teknik patron Okan Buruk'tan konuya dair çarpıcı bir itiraf da geldi:

Sol bek olarak en emin olduğum isimdi. Ama olmadı, burada tutmadı. Defansif ve ofansif anlamda istediğimizi alamadık. Bazen iyi oyuncu alsanız da tutmayabiliyor.

Şimdilerde 29 yaşında olan İspanyol sol bek, yarım sezonla sınırlı kalan Türkiye serüveni sonrası inişli çıkışlı kariyerine ülke ülke, takım takım gezerek devam etti.

Deneyimli sol bek, sarı-kırmızılılarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Yeni durak İspanya

Deportivo ve Manchester City altyapılarında yetişen Angelino, Temmuz 2015'te profesyonelliğe adım attı. Geride kalan 11 yılda 7 ülke dolaşan İspanyol, Ağustos 2026'da doğduğu topraklara döndü.

Sırasıyla New York City FC, Girona, Mallorca, NAC Breda, PSV, Manchester City, Leipzig, Hoffenheim, Galatasaray ve Roma'nın başarısı için mücadele eden futbolcu, yeniden Deportivo'nun başarısı için mücadele ediyor.

Değeri 5 yılda eridi

ABD, İspanya, Hollanda, İngiltere, Almanya, Türkiye ve İtalya'da forma giyen İspanyolun, bu sezon süre aldığı resmi karşılaşma yok. 2021'de bonservisi 35 milyon euro seviyesine çıkan Angelino'ya, şimdilerde 4,5 milyon euro değer biçiliyor.