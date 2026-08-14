Nelsson'da ters köşe: Kafa karıştıran sözleşme

Süper Lig'de 3 aylık ara sona erdi. Şampiyonlar Ligi yolunda ilk sınavını 21 Temmuz'da veren Fenerbahçe ve 23 Temmuz'da Avrupa Ligi mücadelesine çıkan Beşiktaş'ın aksine son şampiyon Galatasaray, sezonu 3 hafta sonra açıyor.

Kağıt üzerinde büyük konfor ama pratikte durum bambaşka! "Maçlar oynanmadan kazanılmıyor" denir ya, rehavetten midir bilinmez bu dönem sarı-kırmızı haneye hiç artı yazmadı.

Mohamed Salah imzasıyla küresel çapta ses getiren Trabzonspor'la birlikte şampiyonluk hedefleyen tüm rakipler art arda uçak indirirken, katkısının ne denli olacağı tartışılan 22'sindeki Lesley Ugochukwu dışında ilk maça yetişen oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasındaki rakibi Çorum FK.

Cevap aranan sorular

Futboldan az buçuk anlayan herkesin malumu eksik bölgelere medyada günlerdir 2'şer 3'er isim dolaşıyor. Söylenti çok ama sonuç yok! Haliyle Türk futbolunda daha önce başarılamamış "5'te 5" hedefiyle çıkılan yola dair endişeler var. UEFA'ya kadro bildirimi yapılmasına 3 haftadan az süre kala Devler Ligi sahnesi için de aynı endişe hakim.

Üst üste şampiyonluklardan, Şampiyonlar Ligi'nden, mağazacılıktan, kombine-bilet satışından mütevellit her fırsatta övünülen "geliri en yüksek", hakeza TFF "limiti en fazla" kulübün neden beklediği ve ne kadar bekleyeceği soru işareti.

Galatasaray, Ağustos 2021'de Victor Nelsson'ı Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservisle aldı.

Gerçekleşmeyen vedalar

Yukarıda bahsedilen rahatlık hali sadece takviyeler özelinde bir özensizlik değil! Geleniyle-gideniyle, genciyle-tecrübelisiyle komple transfer operasyonu sıkıntısı yaşanan.

Mauro Icardi'ye veda eden, Ahmed Kutucu'yu Rizespor'a kiralayan, Nicolo Zaniolo'nun bonservisinin yüzde 50'sini Udinese'ye veren Galatasaray'da, "10+4 gerçeği" ortadayken Victor Nelsson ve Elias Jelert'in hâlâ idmana çıkıyor olması bile süreç yönetiminin başarısıyla ilgili fikir veriyor.

Danimarkalı futbolcu, 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve TFF Süper Kupa kazandı. (Fotoğraf: Galatasaray resmi)

Nelsson'da kötü sürpriz!

Galatasaray’daki geleceğimin olmadığını biliyorum. Geri dönmeyeceğim. Roma'ya geçerken sözleşmemi 2027'ye kadar uzatmam gerekiyordu. Bu, kiralık olarak gönderilmemin koşuluydu. Yazın Verona'ya gittiğimde de aynı şart vardı. Sözleşmemi bir yıl daha uzatmam gerekiyordu, yani 2028'e kadar.

Yönetimi ve belki de teknik ekibi hedef alan bu "sitemkâr" sözler, İtalya Serie B'ye küme düştüğü Hellas Verona'ya kiralanmasından 3 ay sonra, Kasım 2025'te Danimarka basınına röportaj veren Nelsson'a ait.

TFF kayıtlarına göre kontratı 30 Haziran 2027'de sona erecek oyuncunun, hem söz konusu açıklama hem de son günlerde medyaya yansıyan haberlere bakılırsa 2 yıl daha sözleşmesi var. Yani KAP'a fesih bildirimi beklenirken "değer kazansın" diye yine kiralama çabası.

Nelsson'un, Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarındaki sözleşme detayları

Transfere sıra gelmedi

İlk 11'deki yerini kaybedince düşüşe geçen, Galatasaray'daki son döneminde "kameralara dahi yansıtmaktan geri durmadığı" mutsuz görüntüsüyle kuvvetle muhtemel takımı da olumsuz yönde etkileyen bir isimden söz ediyoruz.

Tabiri caizse ağzıyla kuş tutsa Okan Buruk'un artık forma yer vermeyeceği -son hazırlık maçında Villarreal'e karşı kadroda alınmadı- bilinen Nelsson, 14 Ağustos itibarıyla Kemerburgaz'da. Üstelik bizzat "Geri dönmeyeceğim" ve "Galatasaray’da geleceğim yok" demişken!

Sözün özü; Galatasaray'da daha gitmesi gerekenler gitmemişken, taraftar ısrarla transfer bekliyor.