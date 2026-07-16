Bir garip transfer hikayesi: Galatasaray'da ne umdu ne buldu

Galatasaray, yaklaşık bir aylık transfer suskunluğunu Burnley'den Fransız orta saha Lesley Ugochukwu ile bozdu.

Trossard, Greenwood, Aral Şimşir derken; Trabzonspor'un 10, Beşiktaş'ın 6, Fenerbahçe'nin 5 isim açıkladığı dönemde, sarı-kırmızılılar adına İstanbul'a tek uçak indi. Bu rahatlık, rakiplerin aksine ağustos ortasına kadar resmi maç takviminin boş kalmasından olsa gerek.

Lesley Ugochukwu'nun, 22,5 milyon euro opsiyonla kiralandığı, 1+4 yıllık kontrat imzalanacağı öğrenildi.

Baskı arttı, Ugochukwu geldi

Kimin kaç isme imza attırdığı veya "afili transferler" yaptığı değil mesele. Art arda şampiyonluklarla üzeri örtülen, tartışması hep başka bahara ötelenen kadro mühendisliği sorunu asıl irdelenmesi gereken.

Okan Buruk, haftalar önce transfer soruları karşısında Dünya Kupası sonrasını işaret ederken; Ugochukwu hamlesinin sosyal medyada yükselen taraftar baskısının ardından sonuçlanması önemli bir detay.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Lemina kaldı, liste genişledi

Her ne kadar hoca "farklı tip futbolcu" diye bahsetse de; Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan'ın ardından aynı bölgeye bir takviye daha gerçekleşti.

"Kemerburgaz'da takımla değil ama fizyoterapistlerle çalışıyor. 1-2 güne imzayı atar" denilen Mario Lemina, söz konusu listeye dâhil.

Ertuğrul Doğan'ın söylemiyle uğruna Trabzonspor'la ilişkilerin dostluk anlamında askıya alındığı Renato Nhaga da aynı şekilde!

Lucas Torreira ile 11'in değişmezi Mario Lemia, geçen sezon 41 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Kayıp yetenek: Nhaga

Kulüp kasasından 6,5 milyon euro bonservis çıkmasına karşın Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmadı Gine-Bissaulu. UEFA'nın devre arası değişikliğini 3'le kısıtlaması "haklı gerekçe" kabul edilse bile Süper Lig için de pek akla gelmedi.

Nhaga'nın sarı-kırmızı kariyerinde sadece 5 maçta şans bulması, "şampiyonluk yarışında hataya yer yok" şeklinde yorumlanıyor. Bu analize varana kadar ne yanlışlara imza atıldığı bir yana, anlıyoruz ki yeni sezonda da dakikaları sınırlı.

Lucas Torreira (3 bin 408 dakika), Gabriel Sara (2 bin 802 dakika) ve Lemina'nın (2 bin 679 dakika) orta alanda ilk 11'in ana aktörleri olduğu tabloya, "maç sayısına göre satın alma opsiyonu" ile kiralanan Ugochukwu eklendi.

Teknik direktöre alternatifi bol yedek kulübesi sunan kadroda, İlkay (2 bin 155 dakika) ve Kaan Ayhan'ın (806 dakika) ardından Nhaga'nın (268 dakika) rotasyonda ne denli kullanılacağı hâlâ soru işareti.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Renato Nhaga, Galatasaray'da çıktığı 3 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası mücadelesinde 2 gol kaydetti.

10 numara ve golcü beklerken ters köşe!

Dinamik 8 numara yerine yine ağırlıklı 6 numara ile çözüm çabasına girişmek düşündürücü. Elde Torreira, Lemina varken opsiyonuyla 30 milyon euroyu bulan bir isme gitmek, işin diğer kafa karıştırıcı tarafı.

Geçen sezon Fenerbahçe peş peşe hatalar yapmasa şampiyonluğu kaybetmesi kuvvetle muhtemel Galatasaray, 10 numara ve Victor Osimhen'i yedekleyecek golcü gerekliliği ortadayken, öncelikle savunmaya dönük orta saha transfer etti.

Tabii ne olacağı şimdiden kestirilemez ama Christ Oulai örneği net şekilde ortadayken, Trabzonspor'a gitse maç sayısını katlayacak Nhaga, Buruk'un genç oyunculara yönelik 4 yıldaki seçimleri düşünüldüğünde "yedeğin de yedeği" konumuna düşebilir.