Yıldırım-Kartal'ın Mourinho krizi: Bir telefonla küslük bitti!

Sarı-lacivertli camiada haftalardır kafa karıştıran soru, Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki rakip (Gornik Zabrze) belli olduktan ve yeni sezon hazırlıklarına sadece 4 gün kalmışken cevap buldu.

Fenerbahçe'yi takip eden hemen herkes, gayet net ifadelerle Aykut Kocaman isminde birleşirken; spor basınında son dönemin en büyük ters köşelerinden biri canlı yayında gerçekleşti.

"Oğlum İsmail, nasılsın?" demesi yetti

İsmail Kartal, 4'üncü Samandıra serüveninin ilanı için kulüp televizyonuna çıktı. "Başkanın, arayarak 'Oğlum İsmail, nasılsın?' demesi bile beni çok duygulandırdı" sözleriyle, ilk görüşmenin perde arkasını araladı.

İkili, yeni döneme "duygusal" başlangıç yapadursun, hafızalarda tazeliğini koruyan söylemleri unutturmaları kolay görünmüyor. Nitekim Yıldırım-Kartal hattında çok gergin günler geçti!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Teknik Direktör İsmail Kartal, FBTV'de açıklamalarda bulundu. (Fotoğraf: Fenerbahce.org)

"Allah'a havale ediyorum"

2023-2024 sezonu... Fenerbahçe, Süper Lig’de kulüp tarihine geçen performans (99 puan) ortaya koysa da, şampiyonluk hasretini dindiremedi. Deplasmanda 19 maçı da kaybetmeyen, bu alanda 51 puanla kulüp tarihine bir rekor daha ekleyen Kartal'ın öğrencileri, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci oldu.

Sondan bir önceki hafta, tarih 19 Mayıs 2024... Galatasaray deplasmanında 3 puan aldıkları derbi sonrası Kartal'ın, maç sonu yayıncı kuruluşa röportajını hatırlayalım:

Beni düşürmeye çok çalıştılar, dışarıdan ve içeriden. En son seçimlerle ilgili hocalar geldi gitti. Oyuncularım demoralize oldu, biz olmadık. Farklı organizasyonlar yaparak oyuncularımın motivasyonunu yükseltmeye çalıştım. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum. Bir derbi öncesinde hocayla anlaşmalar, açıklamalar Fenerbahçelilere yakışmaz.

Tüm kulvarlarda çıktığı 58 maçta 2.40 puan ortalaması yakalayan hoca, kendisi görevdeyken teknik direktör görüşmesi yapılmasına, üstelik bunun kamuoyunda rahatlıkla dillendirilmesine tepkili! İsim vermese de hedefinde Aziz Yıldırım var.

Fenerbahçe'yi 1998-2018 yılları arasında yöneten Aziz Yıldırım, 7 Haziran 2026'da yeniden başkan oldu.

"Tarih ikincileri yazmaz"

Peki ne yaptı Yıldırım?

Sezon sonundaki (8-9 Haziran) Seçimli Genel Kurul'da Ali Koç'a rakip olan dönemin eski başkanı, 31 Mayıs 2024'te kongre çalışmaları kapsamında Mersin'de bir otelde düzenlenen toplantıda kongre üyeleriyle buluştu.

Şampiyon olma vaadinde bulunan, "Tarih şampiyonları yazar, ikincileri yazmaz" diyen Yıldırım'ın, mevcut yönetimin teknik direktörlük için Jose Mourinho ile anlaştığı haberlerine ilişkin yaptığı kıyas önemli!



"Biz, Mourinho'ya gittik. Ben konuştum, sonra da Önder Bey ve Mahmut Bey gittiler. Belli bir noktaya geldik. İlk konuşmamda onlara çağrı da yaptım; 'Gelin, bedelini beraber ödeyelim, bu işi halledelim' diye. Akıllarına gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü şu anda bizim yetkimiz yok. Onlar da galiba Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir haber. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Mourinho. Hepimiz çok mutluyuz."

Yıldırım'ın, Mersin'de İsmail Kartal açıklaması yaparken çekilen görüntüsü.

Art arda Mourinho-Kartal kıyaslaması!

"Kartal'dan sonra Mourinho" derken yüzünde hafif de bir tebessüm beliren Yıldırım, salonda bulunan bir kişinin "Mourinho imzalamış galiba" sözleri üzerine, "Bak bir çıktık rüzgar esmeye başladı. O oyuncuya gidiyorlar, buna gidiyorlar, işte antrenöre... Yoksa kafalarında ya İsmail Kartal ya da A Milli Takım'ın İtalyan antrenörü (Vincenzo Montella) vardı. Şimdi büyüttük şeyleri. O yüzden bana teşekkür etmelisiniz" karşılığını verdi.

2 Haziran'da, bu defa adres Almanya. Frankfurt Fenerbahçeliler Derneği'nde konuşan efsane başkan, "Mourinho demeseydim İsmail Kartal'la devam edeceklerdi. Ancak hayırlı oldu, iyi oldu. Bazı şeyler de yapılabiliyormuş" ifadeleriyle 2 gün önceki kıyaslamasına bir vurgu daha yaptı.

Sarı-lacivertlilelerde büyük umutlarla başlayan Jose Mourinho dönemi, hayal kırıklığıytla sona erdi.

Koç'a 16 bin 464 oya karşı 10 bin 483 oyla kaybeden Yıldırım, 2 yıl sonra Hakan Safi'yi geride bırakıp, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. "Mutlak şampiyonluk" için çıktığı yolda, yakın geçmişte "beğenmediği" Kartal'a sarıldı. Kendisi sayesinde gönderildiğini düşündüğü ve bunun için teşekkür beklediği ayrılık sonrası aynı ismi göreve getirdi.

Bekleyelim görelim; Yıldırım-Kartal cephesinde eski defterler yeniden açılacak mı?