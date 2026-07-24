Arda-Kenan gibi olacaktı: G.Saray'da "özel" ödüller ve gerçekler

İngiliz basınının saygın medya kuruluşu The Guardian, Eylül 2022'de "Dünya futbolunun en iyi 60 genç yeteneği" başlığıyla bir haber yayınladı.

Şimdilerde Avrupa'nın 5 büyük liginde top koşturan "2005 doğumlu" birçok yıldıza yer verildiği düşünülürse, "başarılı bir analiz" yorumumu hak ediyor.

Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımımız ve Juventus'un vazgeçilmez oyuncularından.

Arda, Kenan, Duran ve Beknaz...

Her yıl geleneksel olarak belirlenen listede yakından tanıdığımız isimler var. Biri LaLiga'da, diğeri Serie A'da göğsümüzü kabartan Arda Güler ve Kenan Yıldız, kısa sürede "en iyi" öngörüsünün karşılığını verdi.

Aston Villa'da bolca alkış alırken, Fenerbahçe kariyeri dahil geçen sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Jhon Duran, aynı içeriğin öznelerinden. Ada'dan 77 milyon bonservisle Suudi Arabistan'un yolunu tutan golcü, "Galatasaray'a geldi, geliyor" manşetlerinden sonra Benfica macerasına adım attı.

Ancak yazının ana konusu Duran değil. Uğruna yüksek rakamlar ödenmese de, Arda Güler gibi Türkiye'den söz konusu listeye giren biri daha bulunuyor.

Jhon Duran - Portekiz kulübünün başkanı Rui Costa (Fotoğraf: Benfica resmi)

Florya'nın kayıp Aslan'ı

Galatasaray'dan Beknaz Almazbekov, İngiltere'de manşete taşınan beklentinin karşılığını veremedi.

"Gelecek yıllarda Avrupa'da adından bolca söz ettirmesi muhtemel" denilen futbolcunun, bugün aynı isimler için yeni liste yapılsa "kayıp yetenekler" bölümünde yer alacağı muhakkak.

TFF kayıtlarına göre; 15 Mart 2018'de filiz lisans (ilk lisans) çıkarılan Kırgız forvet, 15 Eylül 2023'te profesyonel sözleşmeye imza attı.

Galatasaray Futbol Akademisi'nde geçen 6,5 yıl boyunca U14, U15, U17, U19 ve Rezerv Lig'de toplam 104 maça çıktı, 61 gol kaydetti.

Beknaz Almazbekov'ıun profesyonel sözleşmeye imza attığı an.

Penaltıyı dışarı attı, peş peşe ödüller aldı

2018-2019 sezonunda Galatasaray-İstanbulspor U14 Ligi maçında rakip oyuncuyla girdiği mücadele sonrası hakemin "yanlış penaltı kararı" verdiği gerekçesiyle topu dışarıya attı. Bu hareketiyle Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından Fair-Play Özel Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 2019 Türkiye Fair Play Ödülleri'nde, "davranış" dalında ödülün sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı forma altında art arda ödüller alırken, A Takım'da tek maça yapmadan 1 Eylül 2024'te, mukavele bitimine tam 20 ay kala Florya kariyeri sona erdi.

"Yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Kalbimde her zaman Galatasaray'ın renkleri olacak" mesajıyla taraftara duygusal vedası sonrası da parlak değil!

Kırgız futbolcunun Galatasaray'a veda paylaşımı

Kosova ve Ukrayna'da başarısız denemeler

Genç golcü, "Yeni meydan okuma, yeni hayaller, yeni hedefler" için 2024'te Kosova ekiplerinden KF Llapi ile 3 yıllık kontrat yaptı. Sonuçta 351 dakika süre aldığı 9 maçta 1 asist yaptı.

Şubat 2025'te transfer olduğu Ruh Lviv istatistiği ise 29 karşılaşma ve 1018 dakika. Ukrayna ekibinde geçirdiği 13 ayın ardından yine "ayrılık" vakti!

The Guardian'ın 2022'de yayınladığı haber den ilgili bölüm

Dört aydır boşta!

Almazbekov, Mart 2026'dan itibaren kulüpsüz. Çok değil, 4 yıl önce aynı listeye girdiği meslektaşları için Avrupa devleri sıraya girerken; kendisi 21'inde henüz istikrarı ve başarıyı yakalayamadı.

"Geleceğin Yıldızları" analizinden bazı oyuncuların güncel piyasa değerleri (transfermarkt.de verilrine göre) şöyle:

* Desire Doue (PSG): 120 milyon euro

* Arda Güler (Real Madrid): 90 milyon euro

* Kenan Yıldız (Juventus): 75 milyon euro

* Tom Bischof (Bayern Münih): 40 milyon euro

* Vitor Roque (Palmeiras): 38 milyon euro

* Antonio Nusa (Leipzig): 32 milyon euro

* Mathys Tel (Tottenham): 22 milyon euro

* Paul Wanner (PSV): 22 milyon euro

* Roger Fernandes (Al-İttihad): 20 milyon euro

* El Chadaille Bitshiabu (Leipzig): 18 milyon euro

* Yarek Gasiorowski (PSV): 18 milyon euro

* Roony Bardghji (Barcelona): 15 milyon euro

* Dario Essugo (Chelsea): 15 milyon euro

* Jhon Duran (Benfica): 15 milyon euro

* Arijon Ibrahimovic (Bayern Münih): 10 milyon euro

* Beknaz Almazbekov: 300 bin euro