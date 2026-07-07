Nelsson ve diğerleri: 5 yılda 5 transfer yetti

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da 50 gün süren tatil sona erdi. Son resmi maçına Kasımpaşa karşısında 17 Ağustos'ta çıkan takım, yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü 16 gün boyunca Kemerburgaz'da yapacak.

Zirve yarışına hazırlanan ekipler, peş peşe yeni imzalar açıklarken; 22 Haziran'da başlayan yaz transfer döneminin en sessiz takımı olarak Galatasaray dikkat çekiyor.

Varsa yoksa 10 numara, golcü!

Rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aksine sezonu geç açacak olması, devam eden Dünya Kupası ve TFF'nin "10+4" açıklamasının etkisiyle acele etmeyen sarı-kırmızılılar için ortada ilginç bir durum var.

Şampiyonluğa rağmen fazlasıyla aranan Dries Mertens'in boşluğunu dolduracak 10 numara ve Mauro Icardi'nin yerine Victor Osimhen'i ihtiyaç anlarında yedekleyecek santrfor iddialarıyla haftalar geçti.

Her ne kadar resmiyete dönüşmemiş olsa da aynı transfer gündeminden stoper için bahsetmek şu an için imkansız. Nitekim Emin Bayram dışında spor basınına yansıyan pek de isim yok.

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'un serbest kalma bedeli 60 milyon euro.

Yine, yeniden Nelsson

Serie A'da Hellas Verona ile küme düştükten sonra geri dönen Victor Nelsson'un sadece adı var. Sözleşme bitimine 1 yıl kalması ve teknik aptron Okan Buruk'un kendisinden beklentisi olmadığı düşünüldüğünde yeni bir ayrılık sürpriz değil.

Asıl şaşırtıcı olan geçtiğimiz sezon 45'er maça çıkıp, 3 bin 500'er dakikadan fazla süre alan Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez dışında, mevcut kadroda ilk 11'de rahatlıkla görev yapabilecek savunma oyuncusu bulunmaması.

Kopenhag'dan 6 milyon euroya alınan Victor Nelsson, Roma ve Verona'ya kiralandı.

Beş yılda 5 stoper

Kadro mühendisliğinde büyük soru işareti oluşturan bir istatistik var karşımızda. Söz konusu sorgulamayı daha net anlayabilmek için 5 yıl öncesine kadar gitmekte fayda var.

11 Ağustos 2021'de resmi sözleşme imzalanan, şimdilerde "istenmeyen adam" durumundaki Nelsonn'dan sonra orijinal stoper olarak alınan 4 isim bulunuyor. Zorlayıp Wilfried Singo'yu da bu listeye eklersek sayı 5'e çıkıyor.

Abdülkerim Bardakcı: 25 Haziran 2022

Mathias Ross: 8 Eylül 2022

Davinson Sanchez: 4 Eylül 2023

Carlos Cuesta: 6 Şubat 2025

Wilfried Singo: 28 Ağustos 2025

Galatasaray, Wilfried Singo'nun bonservisine 30,7 milyon euro ödedi.

Icardi ve Osimhen'in yedekleri

Geçen sezon 10 transfer gerçekleştiren Galatasaray'ın, son 5 yılda stoper takviyesini 5'le sınırlı tutması düşündürücü!

En basitinden forvet için benzer tablo yok. Barış Alper Yılmaz'ın, birçok maçta en büyük gol umudu olmasını hiç hesaba katmadan; aynı dönemde bolca santrfor transferi yapıldı. Mauro Icardi ve Victor Osimhen dışındakiler yedek kulübesine olmak üzere Bafetimbi Gomis, Halil Dervişoğlu, Haris Seferovic, Cedric Bakambu, Carlos Vinicius, Michy Batshuayi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata geldi.

Mauro Icardi'nin sözlşemesi 30 Haziran'da sona erdi.

En defolu bölge!

Daralan yabancı kuralı, doğru orantılı artan genç oyuncu maliyetleri, transferin sona ermesine 2 aya yakın süre olması sebebiyle temkinli hareket edilmesi kabul edilebilir bir strateji olarak duruyor. Yine de basına yansıdığı kadarıyla santrfor/orta alan için (Bruno Fernandes, Can Uzun, Lesley Ugochukwu haberleri) cesur ve bonkör hareketler yapılması kuvvetle muhtemelken, sayısal olarak kadronun en defolu yeri ana plan dahilinde değilmiş izlenimi hakim.

"Nasıl olsa Singo var" denip, Mario Lemina'nın da stoper kullanılabileceği güvencesine sarılmak büyük hata olacaktır! Galatasaray için transferlerin zamanlaması karar doğru planlama da önemli. Bir yaş daha alan Sanchez ve Abülkerim, "her sene 40 üzeri maç" garantisi veremez. "Şampiyonlar Ligi'nde daha yukarısı" hedeflenirken, böylesine bir rahatlığın lüzumu yok!