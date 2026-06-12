Unutulmayan görüntü: Havalimanında yattı, kulüpsüz kaldı!

Celtic'te kiralık geçirdiği 2014-2015 sezonunda tümü ilk 11'de 44 maça çıktı. 3810 dakikada 6 gol, 2 asistlik skor katkısı da veren stoper, "İskoçya'nın en iyi genç oyuncusu" seçildi.

İstanbul'da futbol eğitimi!

Galatasaray, 31 Ağustos 2015 tarihinde bonservisi Manchester City'de olan futbolcuyu 317 bin sterline (217 bin sterlin imaj hakları) 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Jason Denayer'in piyasa değeri 25 milyon euroya (Mayıs 2021) kadar çıktı.

Aynı gün İngiliz kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada; Temmuz 2015'te 5 yıllık sözleşme imzalayan oyuncunun, futbol eğitimine İstanbul'da devam edeceği belirtildi.

Sarı-kırmızı formayla 4 kulvarda toplam 28 maça çıkan, 2144 dakikada 3 asist yapan Kongo asıllı Belçikalı, hem stoper hem sağ bek performansıyla göz doldurdu.

"Havalimanında son ana kadar bekledim"

Dursun Özbek yönetiminin, 2016 yazında ikinci defa kiralamak için harekete geçtiği ancak City'nin direncini bir türlü kıramadığı futbolcu, Jason Denayer'den başkası değil.

Tam da bu noktada Galatasaraylıların hafızasına kazınan o kare ortaya çıktı. Transferi için havalimanında beklerken objektiflere yansıyan Denayer; Premier Lig ekibi anlaşmaya yanaşmayınca hayal kırıklığıyla baş başa aldı.

Jason Denayer'in havalimanında çekilen fotoğrafı.

Sunderland'deki bir sezondan sonra Florya'ya yeniden ayak basan oyuncu, o güne dair duygu durumunu, "Evet, önceki sefer havaalanında son dakikaya kadar bekledim. Ve olmadığını duyunca çok üzüldüm" sözleriyle, anlattı.

Tarihleri 31 Ağustos 2017'yi gösterdiğinde GS TV'ye röportaj veren Denayer'in sözleri, İngiltere-Türkiye hattında yaşananları gözler önüne sermesi bakımından önemli.

Buraya dönmek benim 2 senemi aldı. Bundan dolayı çok sevinçliyim. İki senelik zor bir süreçti bu. Manchester City beni farklı takımlara kiralamak istedi. Bu sene de beni İspanya’ya göndermek istiyorlardı. Fakat ben buna karşı çıktım ve Galatasaray’a dönmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Ve sonucu elde ettim.

Ligue 1'den sonra yokuş aşağı

Belçikalı, Ağustos 2018'de 10 milyon bonservis karşılığında gittiği Lyon'da 4 yıla 139 müsabaka sığdırdı. Sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmayınca, 27 yaşında kariyerinde sürpriz bir adım attı.

Belçikalı stoper, 2018-2022 arasında Lyon'da oynadı.

"Avrupa'da farklı adres" haberiyle gündeme gelmesi beklenirken, Al-Ahli'ye gitti. BAE'de tek sezon oynayıp, Temmuz 2023'te bu kez rotayı Suudi Arabistan'a kırdı.

Al Fateh ile 2 yıllık kontrat yapan deneyimli futbolcu, 38 karşılaşmada görev aldı. Son resmi maçına 22 Ocak 2025 tarihinde Damac FC karşısında çıktı.

Nereden nereye...

İskoçya'da parlayan, İngiltere'de "geleceğin yıldız adayı" olarak görülen, Galatasaray'ı uzun süre peşinden koşturan, City'nin "ret" kararını havalimanında öğrenen, Belçika Milli Takımı'nda 35 maç oynayan Jason Denayer... Bir dönem adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu, neredeyse 1,5 yıldır boşta.