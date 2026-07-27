Diyelim ki bölgesel asgari ücrete geçiş yaptık.

İstanbul’da asgari ücreti yüksek tuttuk.

Doğuda veya Anadolu’da düşük belirledik.

Bizi ne bekler? Çok net söyleyeyim: Tam bir kaos!

SGK SİSTEMLERİ KİLİTLENİR

SGK tek bir merkezden yönetilir.

Her şehre ayrı prim tabanı koyarsanız yazılımlar çöker.

Fabrikası üç ayrı şehirde olan patron ne ödeyecek?

Hesap yapmak imkânsız hâle gelir.

ADALET YERLE BİR OLUR

SGK ile ilgili aynı fiili işleyen iki patrondan biri İstanbul’da çok ceza öder.

Anadolu’daki patron az ceza öder.

Bu durum anayasadaki eşitlik ilkesine aykırıdır. Hukuk zedelenir.

YENİ BİR KAVİMLER GÖÇÜ BAŞLAR

Ucuz ücretin olduğu şehirden herkes kaçar.

İnsanlar yüksek ücret verilen büyükşehirlere akar.

İstanbul zaten tıkalıdır, iyice kilitlenir. Kiralar daha da artar.

Anadolu’da ise çalıştıracak tek bir usta bile bulunmaz!

ŞİRKETLER İÇİN DURGUNLUK VE KARMAŞA

Taşeron sistemi bozulur.

Kayıt dışı, yani kaçak çalışmada patlama yaşanır.

Piyasa altüst olur.

İş yerlerinin muhasebe ve İK yazılımlarında karmaşa baş gösterir. Hatalar artar. Çok hata ve yanlış bildirim daha çok SGK denetimi demek…

TARAFLAR NE DİYOR? Gelin durumu basit bir tabloyla görelim:

Bölgesel asgari ücret: Sistemik kaos neden kaçınılmaz? (2)

ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN ALTERNATİFLER

Anadolu’ya yatırım mı çekmek istiyorsunuz? Çözüm işçinin boğazından kesmek değildir! Devletin elinde başka imkânlar vardır:

Anadolu’ya SGK Teşvikleri : Dişe dokunur şekilde cazip SGK teşvikleri verin.

: Dişe dokunur şekilde cazip SGK teşvikleri verin. Vergi İndirimi: Anadolu’daki fabrikaya elektrik ve vergi desteği verin.

Anadolu’daki fabrikaya elektrik ve vergi desteği verin. Hayatı Ucuzlatın: Büyükşehirlerdeki işçiye ucuz ev ve ucuz ulaşım sağlayın.

Büyükşehirlerdeki işçiye ucuz ev ve ucuz ulaşım sağlayın. Yol Desteği Verin: Anadolu’daki üretime nakliye kolaylığı getirin.

Anadolu’daki üretime nakliye kolaylığı getirin. Asgari Ücret Fırsatçıları: Fırsatçılara ağır yaptırımlar getirin, sıkı denetimlerle göz açtırmayın.

Fırsatçılara ağır yaptırımlar getirin, sıkı denetimlerle göz açtırmayın. Açlık Sınırı: Asgari ücretin açlık sınırının altına kalmamasına dikkat edin

Yani çözüm, fakirin ekmeğini küçültmek değildir.

Çözüm, hayatın pahalılığını kırmaktır. Ailesi ve çocuğu olan asgari ücretliye pozitif ayrımcılık yapmaktır.

HASILIKELAM: Kaş yapayım derken göz çıkarmayalım. Bölgesel asgari ücret kulağa hoş gelmektedir ancak Türkiye gerçeklerinden uzaktır. Uygulamaya kalkarsanız çalışma hayatının dengesi bozulur.

Çözüm mihenk taşını yerinden oynatmak değildir. O taşın üzerindeki yükü hafifletmektir.

Son söz olarak: “Tek ulusal asgari ücret, çalışma barışının sigortasıdır. Bu sigortayı attırırsanız, çalışma ve sosyal güvenlik sistemi karanlıkta kalır!”

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