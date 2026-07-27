Tükürdüklerini yaladılar

Haluk Levent'in Ahbap Derneğine bağış yapan ünlü tayfasını gördünüz mü? İnanılmaz. Acun Ilıcalı, Tarkan, Sibel Can, Gülşen, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Murat Boz, Can Yaman, Gülben Ergen, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Hatice Şendil, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü… Liste uzayıp gidiyor. Şarkıcısı, tiyatrocusu, popçusu, topçusu kesenin ağzını açmış.

Esaslı işler adına sadra şifa üç kuruş ver desen kırk defa düşünürler ama kumarbazın derneğine milyon milyon yağdırmışlar.

Çoğunun pişman olduğunu, 'gitti bizim paracıklar' diye dert yandığını tahmin edebiliyoruz.

Hedef olup linç yiyeceklerinden ve mahcubiyetlerinden dolayı sessiz kaldıklarından da eminiz.

Ama savcılık, deprem döneminde devlet kurumlarına taarruz edip Ahbap'ı yücelten Fatih Portakal, Özlem Gürses, Fatih Altaylı, Ece Üner gibi isimleri ifadeye çağırarak sütreyi kaldırdı. Savcı Bey söz konusu kişilere şu soruları yöneltmiş:

•⁠ Haluk Levent'i depremden önce tanır mıydınız? Tanımadıysanız, kendi nam ve hesabına vatandaşlardan para toplamasına neden yardımcı oldunuz?

•⁠ ⁠Kendi paranızı Haluk Levent’e emanet eder miydiniz?

•⁠ ⁠Milyarlarca lira buhar oldu. Kendinizi sorumlu hissediyor musunuz?

• Özür dileyecek misiniz?

•⁠ ⁠Size inanarak para yatıran insanlara kendi servetinizden ödeme yapacak mısınız?

• Birlikte görüntü vererek, savunarak, kitleleri yönlendirerek destek oldunuz. Sonrasında dönüp neden deprem bölgesinde vaatlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etme ihtiyacı duymadınız?

Müthiş... Bunları biz sorsak çoğu havada kalırdı.

Herkesin içinde işlenen günahın tövbesi de herkesin içinde yapılır, derler.

Soruşturmada Ahbap yöneticileri suç örgütü üyeliğinden yargılanacak. İfadesi alınan kişilerin örgüte iltisaklı bulunacağını sanmıyorum. Ama hatalarını ikrar etmeleri önemliydi. Kanun zoruyla da olsa bu yapıldı.

Bankalar Ahbap'ın ismini mi sildi?

Ahbap Derneğinin suiistimali, bağış sistemini sorgulattı. Zira, Ahbap için otomatik talimat verip hesaplarından her ay para çektirenler iptal ettiremiyorlarmış. Çünkü muhatap bulamıyorlarmış. Adam hapishanede bile tıkır tıkır para topluyor. İşe bak. Ama bu bağış işinde büyük paralar dönüyor. Bankaların mobil uygulamalarında özel bağış sekmeleri var. Menüye bastığınızda onlarca vakıf ve dernek ismi beliriyor. Anladığım kadarıyla hesaplarının bulunduğu bankalarda bile Ahbap'ın ismi yoktu. Olmaması imkânsız. O hâlde silinmiş.

Bu arada İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğünün kamu yararına çalışan dernekler listesinde 370 dernek bulunuyor. Bu derneklerin 2025 gelir toplamı 174,6 milyar lira olmuş. 2022 yılında bu rakam 45 milyarmış. Depremle birlikte yardım miktarı dörde katlamış.

Onları niye sorgulamıyorsunuz?

Okurlarımız hatırlayacaktır. CHP'li belediyelerin vakıf vurgununu manşetten deşifre etmiştik.

-Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in ailesini yönetime aldığı Bursa Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı üzerinden milyarlarca lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

-Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde kurduğu Batı İstanbul Vakfının bağış adı altında akçeli işlere paravan yapıldığı iddianameye yansıdı.

-Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfını ihale verdiği iş adamlarından rüşvet toplama mekanizmasına dönüştürdüğü tespit edildi.

-Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Bolu’yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden milyonlarca lirayı iç ettiği ortaya çıktı.

Haluk Levent’e gösterilen tepkinin yüzde biri bu insanlara gösterilmedi. Niye? Siyasetçi diye mi? CHP’li diye mi?

Ha dernek kurmuş milleti soymuş, ha vakıf kurmuş milleti haraca bağlamış. Ne farkı var?

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