Sergen Yalçın matematiği: Görülmemiş maaş, bonservis kriteri

Beşiktaş'ta ilk teknik adamlık kariyerine çifte kupa sığdıran Sergen Yalçın için ikinci deneyim tam bir hayal kırıklığı oldu. Dolmabahçe'de tribünden su şişesi fırlatmaya varan tepkiyle koltuğu bırakan hoca, bir aylık suskunluğunu bozdu.

Ayrılık sürecinden "Türkiye'de kimse yapamaz" dediği transfer operasyonuna, manşetlerden inmeyen Rafa Silva krizinden devre arası büyük para harcanan takviyelere kadar merak edilen birçok konuyu kendi penceresinden, kendine has üslubuyla anlattı.

Beşiktaş ile 30 Ağustos'ta 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan Sergen Yalçın, 18 Mayıs'ta karşılıklı anlaşarak, siyah-beyazlılara veda etti.

Abraham bilmecesi!

Çok emin bir ifadeyle "Yapılanma olarak yüzde 100 başarılıyım" diyen Yalçın'ın, yorumculuk döneminden program partneri Candaş Tolga Işık'a açıklamaları arasında en dikkat çeken bölümlerden biri, Tammy Abraham'la ilgili sözleriydi.

Borsa'da işlem gören Beşiktaş Futbol A.Ş.'den 3 Temmuz 2025'te yapılan açıklamaya göre; siyah-beyaz serüvenü 6 ayla sınırlı kalan İngiliz golcü, kiralama bedeliyle 15 milyon euroya alındı.

Tammy Abraham, Aston Villa'nın Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla "UEFA'nın kulüpler düzeyindeki 4 farklı organizasyonunda da zafer" yaşadı. İngiliz santrfor, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa, Roma ile Konferans Ligi'ni kazanmıştı.

Taksitli ödeme 15, peşin satış 21

Serkan Reçber, 21 Haziran tarihli D Smart yayınında, transferin mali boyutuna dair önemli detaylar verdi.

"Futbol A Takımı Genel Koordinatörü" görevi sezon bitimiyle son bulan Reçber, şunları söyledi:

Bizi 40-45 milyon euroluk bonservis bedeli nedeniyle eleştirdiler. O dönemde Tammy Abraham'ın satışından, oyuncunun kulübe ödenecek parayı da düştüğümüzde (2 milyon euro kiralam bedeli, 13 milyon euo bonservis bedeli, 2 milyon euroluk da bonusu vardı. 2'si ödenmiş, 15'ti Abraham'a ödenecek para. Biz, 21 milyon euroyu peşin aldık. 5 senede Tammy'nin bonservisi ödeniyor. Parayı peşin aldık ama yaptığımız ödeme 5 sene. Oradan 6 milyon euroluk gelir elde ettik.

Anlıyoruz ki; Beşiktaş, Roma'ya 5 senede ödeyeceği 15 milyon euronun üstüne 6 milyon euro kâr eklerken, bu parayı da Aston Villa'dan 1 senede aldı.

Serkan Reçber, Beşiktaş'ta 8 ay görev yaptı.

"Tarihi iş!"

Peki Sergen Yalçın, çalışma arkadaşı tarafından madde madde detaylandırılıp "6 milyon euro kâr" denilen transferi, üstüne basa basa nasıl anlattı?

Devre arasında yaptığım operasyonla eksilerek güçlendirdim takımı, bak eksilerek! Sadece Abraham transferinden Beşiktaş'ın kazancı 70 euronun üstünde! Biz burada Beşiktaş'ın menfaatlerini düşünüyoruz, kendi menfaatlerimizi değil. Santrforum yokken Abraham'ı sattım ya. Tarihi bir iş yaptım, 4 sene kontratı var. Santrforum yokken gönderdim. Niye? Çünkü kulübün geleceğini düşünüyorum, onu inşa etmeye çalışıyorum. Ya siz bunu anlamayacak kadar seviyesizsiniz."

Kendi aldırdığı Hyeon-gyu Oh üzerinden kıyas yapmayı da ihmal etmedi:

Maaş kriteri söyleyeyim mi Abraham ile Oh arasında? Abraham, 8 milyon euro alıyordu. Oh, 1,5 milyon euro alıyor. Oh potansiyeli olan, geleceği açık genç bir oyuncu. Başkana da söyledim; 'Daha iyisini al onu oynatalım' dedim. Plan proje kapsamında Oh'u aldık. Sen de bize git Sörloth'u al o zaman!

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş formasıyla 16 maça çıktı; 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Hepsini toplasan da olmuyor!

Kulüp resmi açıklamasında, Abraham'a 2025-2026'da 6 milyon euroyla başlayıp, sırasıyla 6,5, 7 ve 7,5 milyon euro ödeme yapılacağı belirtilmişti. Ancak biz yine de hocanın söylemlerini doğru kabul edelim;

- Oyuncunun 4 yıllık garanti ücret maliyeti 32 milyon euro,

- Aston Villa'ya 27 Ocak'ta gerçekleşen satıştan 21 milyon euro,

- Her hâlükârda kasadan çıkacak olsa da, Roma'ya ödenecek 15 milyon euro.

Sergen Yalçın, alt alta yazıldığında toplamı 68 milyon euro eden rakamı, "Beşiktaş'a 70 milyon üzerinde kazanç" olarak sunuyor olsa gerek.

Bu matematiğe, Abraham yerine gelen Güney Koreli için Genk'e ödenen veya yıllara yayıp taahhüt edilen 14 milyon euro dahil değil.

Hocanın aktarımına göre; 3,5 senelik kontrat yapılan Oh'a yıllığı 1,5 milyon eurodan 5 milyon euronun üzerindeki maaş da konu dışı!

Nereden bakarsanız bakın çok garip, görülmemiş bir hesaplama yöntemi!