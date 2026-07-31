Özbek'in transfer cevabı: Osimhen, Icardi detayı

Galatasaray'da o bilindik tartışma yine gündemde.

Günlerdir gündemden düşmeyen soru cevap bulmuş değil!

15 Temmuz'da imza atan Lesley Ugochukwu dışında idmana çıkan yeni bir oyuncu yok. İlginçtir, kısa sürede gelmesi beklenen de yok.

Başkandan "eylül" vurgusu!

Dursun Özbek, sosyal medyada trend topic zirvesine kadar çıkan "Transferler nerede?" serzenişi karşısında oldukça rahat!

Öyle ki yoğun "geç kaldınız" yorumlarına rağmen Divan Kurulu'nda yaptığı açıklama ile bir anlamda yeni imzalara eylüle kadar kapıyı kapattı.

"Dünya Kupası sonrası" diye işaret edilen süreç ne oldu da yine son günlere bırakıldı anlamak güç.

"Yıldız" örneğinde iki önemli detay

Ne diyor Özbek?

"Her yaz aynı şeyler söyleniyor; 'Galatasaray geç kaldı, futbol aklı yok' deniyor. Ancak son 4 sezondur şampiyon değişmedi. Kulübümüzün en ses getiren transferlerinden Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i eylül ayında kadromuza kattık."

Başkanın atladığı iki konu var; 4 Eylül 2024'te kiralanan Osimhen'in bonservisinin Napoli'den alındığı tarih 31 Temmuz 2025.

PSG'den 8 Eylül 2022'de kiralanan Icardi'nin bonservisinin alındığı tarih ise 30 Temmuz 2023.

"Fırsat transferi" olarak son anda gelen yıldızlara, birer sezon sonra ağustos öncesi imza attırıldı.

Vedalar da bekliyor

Sarı-kırmızılılarda tek sorun geç kalan transferler değil. Yolu gözlenenler dışında yolların ayrılacağı isimler için de kocaman bir soru işareti mevcut.

Sözleşmesi biten Icardi, Rizespor'a kiralanan Ahmed Kutucu ve satın alma opsiyonu kullanılan Nicolo Zaniolo dışında vedalar konusunda aynı rahatlık söz konusu.

TFF kayıtlarına göre; Galatasaray A Takım kadrosu 36 kişi. Victor Nelsson, Elias Jelert ve Metehan Baltacı dışında yukarıdaki listeye eklenecek oyuncular hala bilinmiyor.

Sorular, sorular!

Özbek, "futbol aklı" eleştirilerine tepkili ancak Barış Alper Yılmaz'a alternatif sol kanat neden yok?

Mevcut takımın neredeyse 4'te birini merkez orta sahalardan oluşması da "kadro mühendisliği başarısı" şeklinde yorumlanamaz!

Icardi ayrılığını duyurmak için iki ay sabreden kulübün, Osimhen'i yedekleyecek golcüyü henüz bulamaması ciddi bir problem değilse nedir?

Geçen sezon 17 maçta 1530 dakika süre alan Jankat Yılmaz'ın, eleştirilerin odağındaki Günay Güvenç'in ardından üçüncü kaleci olacağı için ayrılık talebinde bulunduğu haberleri de ayrı dert.

İlk resmi maçına 14 Ağustos'ta çıkacak Galatasaray'da sıkıntılar uzayıp gidiyor. Kulüp tarihinin ikinci 4'te 4'ü sonrası ilk defa art arda 5 şampiyonluk için yola çıkılırken; üstelik gelir ve limitte el olabildiğine güçlüyken böylesi "fazla rahatlık" hali şaşırtıcı!