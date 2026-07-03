Fenerbahçe günlüğü: Peş peşe büyük sözler ve gerçekler!

Adaylık sürecinde katıldığı yayınlarda 20-25 Haziran'a kadar 2 golcü dahil 5-6 transfer vadeden Aziz Yıldırım, Şampiyonlar Ligi ilk eleme maçında kadronun büyük oranda tamamlanacağını da açıkladı. Gelinen noktada taraftarı heyecanlandıran söylemler ile gerçekler arasında büyük fark var. Nitekim yıllar sonra geri dönen Vedat Muriqi ve geleceğe yapılan yatırım Amara Diouf dışında sessizlik hakim.

Süper Lig'de 12 yıllık şampiyonluk hasretinin dinmesini bekleyen camianın sadece son 2 aylık süreçteki yoğun gündemi bile şaşırtıcı.

2 Mayıs

Galatasaray yenilgisiyle matematiksel olmasa da psikolojik anlamda şampiyonluğa havlu atınca bileti kesilen Domenico Tedesco sonrası ilk maç. Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe, rakibinin 4-1 kaybetmesiyle son 2 haftada farkı 4'e indirdi.

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de 45 müsabakada 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

6 Mayıs

Başkan adaylığını resmen açıklayan Aziz Yıldırım, Barış Göktürk ve Hakan Safi'ye kendi listesinde yer almayı teklif etti.

Aynı gün Göktürk, Yıldırım lehine yarıştan çekildi.

9 Mayıs

Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında 3-0 kazandı. Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek, üst üste 4'üncü toplamda 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti.

14 Mayıs

Sadettin Saran yönetimi, Olağanüstü Genel Kurul tarihini belirledi. İlk toplantının 29-30 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 6-7 Haziran'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

17 Mayıs

Süper Lig'de sezonun son maçında Eyüpspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalındı. Taraftarlar, rakibin 2-0 öne geçmesinin ardından sarı-lacivertli futbolcular aleyhine tezahüratlarda bulundu.

25 Mayıs

Yıldırım, Kapalı Çarşı esnafıyla bir araya geldi. "İki santrfor alacağız; isimleri belli, görüşmeler devam ediyor. En fazla 5-6 transfer yapacağız. İçeriden gideceklere göre başka oyunculara da bakarız. İlk hedef 20 Haziran'a kadar, sezon başlangıcına kadar halletmek. Fenerbahçe tarihinde ilk defa bütün oyuncular hazır gelecek" dedi.

Ali Koç'a 2018 ve 2024'te kaybeden Aziz Yıldırım, taraftara şampiyonluk sözü verdi.

30 Mayıs

Başkan adayı Yıldırım, A Spor'a konuştu. Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy sorusunu, "Listede çok isim var. Anlaşmayı tam bitirmedik, pazarlık yapıyoruz. Oyuncularıyla ilgili sıkıntı yok, kulüpleriyle anlaşma yapmak lazım" şeklinde cevapladı.

Aynı yayında "Futbol takımlarının atanıyla da tutanı iyi olacak. Bu anlamda rakibinizin gerisindesiniz. Alacağınız santrforlar Osimhen etkisi yapar mı?" yorumuna, "Yapar, yapar" şeklinde karşılık verdi.

Devamında "Şampiyonlar Ligi'nde ilk turda bize göre zayıf takımlar var, rahat geçebiliriz. 20-25 Haziran'a kadar her şeyi bitirmemiz lazım. İki santrfor alınacak, geriye bir şey kalmıyor ki! Stoperi de halledeceğiz. İki stoper alacağız; biri sol ayaklı, biri sağ ayaklı. Transfer sezonu 22 Haziran'da başladı. Zaten 22'sine kadar almış olmamız lazım" sözlerini sarf etti.

5 Haziran

Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansı Spor Masası'nın canlı yayın konuğu oldu. "20-25 Haziran civarı çok oyuncuyu transfer etmiş olacağız, bitirmiş olacağız. Mevkileri, her şeyi belli" açıklamasını yaptı.

7 Haziran

Olağanüstü Genel Kurul'da Hakan Safi, 9927 oy aldı. Aziz Yıldırım, 17 bin 245 oyla 8 yıl aradan sonra yeniden başkan seçildi.

10 Haziran

Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

Aynı gün Yıldırım liderliğinde ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Yeni yönetim Kurulu (Fotoğraf: Fenerbahçe resmi)

15 Haziran

Yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi. Futbol şubesi, Cihan Kamer ve Feridun Geçgel'e emanet edildi.

17 Haziran

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki rakibi Polonya temsilcisi Gornik Zabrze oldu. Maçlar, 21-22 Temmuz ve 28-29 Temmuz'da oynanacak. İlk müsabaka Chobani Stadyumu'nda olacak.

18 Haziran

Aykut Kocaman'ın açıklanması beklenirken; Futbol Direktörü Oğuz Çetin, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildiğini duyurdu. Dirk Kuyt, Kartal'ın birinci yardımcısı oldu.

Oğuz Çetin - İsmail Kartal (Fotoğraf: Fenerbahçe resmi)

19 Haziran

Kosovalı forvet Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

22 Haziran

Yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

24 Haziran

Afrika futbolunun gelecek vadeden genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Amara Diouf (Fotoğraf: Fenerbahçe resmi)

Aynı gün Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenman yapıldı.

29 Haziran

İdman sırasında adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriqi'nin MR'ı çekildi. 32 yaşındaki santrforun sağ alt adalede kısmi yırtık (4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor) tespit edildi.

30 Haziran

UEFA, kadro maliyeti kuralı ihlal edildiği (2025 yılına ilişkin futbol takımı maliyetleri, futbol faaliyetine ilişkin gelirlerin azami yüzde 70’i olması gerekirken, bu oran yüzde 84 olarak gerçekleşti) için 7 milyon euro ceza verdi.

2 Temmuz

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı olan Topuk Yaylası kampı sona erdi. İki günlük iznin ardından yurt dışı kampı 5 Temmuz'da rota Avusturya.