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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 1,5 milyar dolarlık ESG tahvili ihracı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 1,5 milyar dolarlık ESG tahvili ihracı
Başlık ResmiHazine ve Maliye Bakanlığından 1,5 milyar dolarlık ESG tahvili ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2037 vadeli 1,5 miyar dolar değerinde ESG tahvili ihracı gerçekleştirdi. Bu, 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk ESG tahvili oldu. Söz konusu tahvil ihracıyla, 2026 yılında, uluslararası sermaye piyasalarından toplam 12,2 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2037 vadeli bir ESG tahvili (sürdürülebilir) ihracı için BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan'a 23 Eylül'de yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken, ihraç tutarı 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Meblağ 30 Eylül'de Bakanlığın hesaplarına girecek.

30 Ocak 2037 vadeli sürdürülebilir tahvilin kupon oranı yüzde 7,5, getiri oranı yüzde 7,65 oldu.

İhraca 100'ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 32'si Birleşik Krallık, yüzde 30'u ABD, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

2023'TEN BU YANA GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK ESG TAHVİLİ

Söz konusu tahvil, Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen ikinci, 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk ESG tahvili oldu.

Bu tahvil ihracıyla, 2026 yılında, uluslararası sermaye piyasalarından toplam 12,2 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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