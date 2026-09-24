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Bakan Tekin’den Turgutlu’daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama: Okul saldırısı değildi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin konuştu. Olayın okul binasında gerçekleşmediğini vurgulayan Tekin, “okul saldırısı” nitelemesinin doğru olmadığını belirtirken, okul güvenliğinin sağlanmasında ailelerin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NTV'de yaptığı açıklamalarda Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 22 Eylül’de meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tekin, saldırının okul binasının dışında yaşandığını belirterek olayın “okul saldırısı” olarak değerlendirilmesine itiraz etti. Bakan, çocukların güvenliği konusunda okul ve kamu kurumlarının yanı sıra ailelere de sorumluluk düştüğünü ifade etti.

TEKİN: OLAY OKULUN DIŞINDA GERÇEKLEŞTİ

Tekin, saldırının okul içerisinde meydana gelmediğine dikkat çekerek kamuoyunda kullanılan “okul saldırısı” ifadesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı da olay günü yayımladığı resmi açıklamada saldırının İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin dışında gerçekleştiğini bildirmişti. Bakanlık, olayın bütün yönleriyle araştırılması için Manisa’daki incelemelere ek olarak 3 Bakanlık müfettişinin görevlendirildiğini açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Başlık ResmiMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

VELİLERİN SORUMLULUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Tekin, okullardaki güvenlik tedbirlerinin yalnızca kolluk veya okul yönetimlerinin alacağı önlemlerle sınırlı değerlendirilemeyeceğini belirterek ailelerin de çocuklarına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

15 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ 11 KİŞİYİ YARALADI

Olay, 22 Eylül sabahı Turgutlu’daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yakınında meydana geldi. Resmi açıklamalara göre aynı okulun 15 yaşındaki öğrencisi, anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula gitmekte olan öğrencilere ateş açtı.

Bakan Tekin’den Turgutlu’daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama: Okul saldırısı değildi
Başlık ResmiBakan Tekin’den Turgutlu’daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama: Okul saldırısı değildi

Saldırıda 11 öğrenci yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olay günü yaptığı açıklamada yaralılardan üçünün durumunun daha kritik olduğunu, bir öğrencinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Şüpheli öğrenci kısa sürede yakalanırken anne, baba ve dedesi de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı, silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, ailenin bakım ve gözetim yükümlülüğü ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşanıp yaşanmadığının araştırıldığını açıklamıştı.

OKULDA EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

MEB, saldırının ardından olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve veliler için psikososyal destek ekiplerini bölgeye gönderdi. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde olay günü eğitim öğretime de ara verildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar sürüyor.

BAKMADAN GEÇME
Manisa
GÜNDEM

Manisa'daki olay sonrası provokatif paylaşımlara inceleme
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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