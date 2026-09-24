MSB'den, GKRY ve Yunanistan'a "KKTC" uyarısı: Gerekli tüm tedbirler alınmaktadır

Milli Savunma Bakanlığı, GKRY'nin silahlanma adımları ve Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmasına sert tepki gösterdi. Türkiye ve KKTC'nin egemenlik haklarını tehdit eden hiçbir faaliyete müsaade edilmeyeceğini bildiren Bakanlık, antlaşmalardan doğan yükümlülüklere uyulması gerektiğini hatırlatarak Türkiye ve KKTC'nin hak ile menfaatlerinin kararlılıkla korunacağını vurguladı. Bakanlık açıklamasında, "Bölgedeki her türlü gelişmeyi yakın takip ediyoruz. Gerekli tüm tedbirler alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Akdeniz'deki provokasyonlarına ilişkin net mesajlar vererek iki ülkeyi uyardı.

MSB Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Denizkurdu-1/2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün yapıldığı Muğla açıklarındaki TCG Anadolu Gemisi'nde haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantının ardından Bakanlık gazetecilerin soruları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"BÖLGEDEKİ HER TÜRLÜ GELİŞMEYİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

MSB, İsrail'den hava savunma sistemi aldığı yönünde haberler çıkan GKRY ile ilgili açıklama yayınlayarak, Kıbrıs Adası'ndaki askeri gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"GKRY'nin devam eden silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri iş birliklerinin, Ada'daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğunu, bu tür adımların taraflar arasındaki güvenin tesisine ve Ada'daki barış ve istikrara katkı sağlamadığını bir kez daha vurguluyoruz. Son olarak gündeme gelen GKRY'deki hava savunma sisteminin de Kıbrıs Türk halkı ve KKTC açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı yönündeki iddialar, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edilmesine gerekçe teşkil edemez. Bakanlığımız da bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almaktadır."

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de Akdeniz'in uluslararası sularında ve hava sahasında icra ettiği faaliyetlerle eğitimlere aralıksız devam etmektedir. Ülkemiz, garantör ülke olarak, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde almaya devam edecektir." denildi.

"YUNANİSTAN BARIŞ VE İSTİKRARA ZARAR VEREBİLECEK FAALİYETLERDEN KAÇINMALI"

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması yönündeki çalışmalarına ilişkin de açıklama yaptı. Doğu Ege Adaları'nın gayriaskeri statüsünün 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları ile açık şekilde düzenlendiğini hatırlatan Bakanlık, "Bu statünün aksine gerçekleştirilen silahlanma faaliyetleri ile bunu meşrulaştırmaya yönelik açıklamalar, mevcut hukuki durumu değiştirmemektedir. Beklentimiz, Yunanistan'ın bölgede barış ve istikrara zarar verebilecek bu tür faaliyetlerden kaçınması ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesidir." açıklamasını yaptı.

MSB açıklamasında, Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de iyi komşuluk ve diyalogdan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya ve ülkemizin güvenliğine yönelik gerekli tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceği belirtildi.

"İZİNSİZ FAALİYETLERE MÜSAADE EDİLMEYECEK"

Bakanlıktan, Yunanistan, GKRY ve İsrail'i birbirine bağlaması planlanan denizaltı elektrik kablosu projesi ile ilgili ise şu açıklama yapıldı.

"Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımız ile kıta sahanlığımızdan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız devam etmektedir. Libya ile akdettiğimiz Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere bildirdiğimiz kıta sahanlığı sınırlarımız bu konudaki hukuki çerçevemizi ortaya koymaktadır. Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda gerçekleştirilecek kablo veya boru döşeme ile bilimsel araştırma gibi faaliyetlerin ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin hak ve menfaatlerini göz ardı eden izinsiz faaliyetlere müsaade edilmemekte, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır. Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkilerini kullanmaya, deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edecektir."

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin soru üzerine, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması, üye ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin geliştirilmesi ile ortak savunma kapasitesi ve caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik bir çerçeve sunmaktadır. Anlaşma kapsamındaki faaliyetler, üye ülkelerin ortak kararları ve ilgili ulusal süreçler doğrultusunda yürütülmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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