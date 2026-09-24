Petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, bu durum akaryakıt fiyatlarını bir aşağı bir yukarı çekmeye devam ediyor. Brent petroldeki yükseliş sonrası bugün indirim gelen motorine yarın zam geliyor. İşte detaylar...

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Petrol fiyatlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dün brent petrolün varil fiyatının 100 doların altına gerilemesinin ardından bugün motorine 5 lira 57 kuruş indirim gelmişti. Ancak petrol fiyatlarının yeniden 100 doları aşmasıyla akaryakıta bu kez zam göründü.

MOTORİNE ZAM!

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün indirim gelen motorine yarın zam gelecek. Motorinin litre fiyatı 2 lira 55 kuruş artacak.

Akaryakıtta 2 ileri 1 geri! Bugün indirim gelen motorin yarın zamlanıyor

BENZİN 80, MOTORİN 100 LİRAYI AŞMIŞTI

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası benzin 80 lirayı, motorin ise 100 lirayı aşmıştı. Motorine peş peşe gelen 4,09 TL ve 5,57 TL'lik indirimlerin ardından fiyat 90 lira seviyelerine geriledi.

23 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 80.40 90.90 34.99 İstanbul Anadolu 80.30 90.70 34.39 Ankara 81.40 92.00 35.09 İzmir 81.70 92.30 34.99

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.