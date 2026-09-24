Tasfiye edilen fonlarla ilgili kritik toplantı: Yatırımcıların paraları ne olacak?

Ekonomi yönetimi fon mağdurlarıyla ilgili önemli bir adım atıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün gerçekleştirilecek toplantıda, 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alınacak. Çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında ABD'den bugün öğle saatlerinde dönüyor. Bakan Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar masaya yatırılacak.

TEMEL ÖNCELİK YATIRIMCILARIN HAKLARININ KORUNMASI

Yarın da devam etmesi beklenen toplantılar kapsamında tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak.

Çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olacak. Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde belirlenecek.

Toplantılarda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritası teknik düzeyde değerlendirilecek.

NE OLMUŞTU?

Sermaye piyasalarında bazı yatırım fonlarının yatırımcıların para çekme taleplerini karşılamakta zorlanmasıyla başlayan süreç, kısa sürede geniş kapsamlı bir soruşturmaya dönüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı hisselerdeki olağan dışı fiyat hareketleri ve fonlar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen işlemlere ilişkin soruşturma başlatıldı.

FONLARI TASFİYE EDİLEN PORFÖYLER

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 17 Eylül 2026'da Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy'e ait TEFAS'ta işlem gören 131 fonun tasfiyesine karar verdi.

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2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ

SPK'nın belirlediği ilk çerçevede, Tera Portföy'ün fonlarının tasfiyesinde Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy yönetim şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalara, fon portföyündeki varlıkları türlerine ve piyasa koşullarına göre nakde dönüştürme, satış talimatlarını doğrudan veya yatırım kuruluşları aracılığıyla iletme ve elde edilen nakdi belirlenen ödeme planı çerçevesinde değerlendirme yetkisi verildi.

FONLARDA KAÇ YATIRIMCI VARDI?

SPK 23 Eylül'de söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısını açıkladı. SPK'nın açıklamasında, "Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir." denildi.