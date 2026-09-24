Sıkı para politikası iç talebi ve kredi büyümesini yavaşlatarak enflasyonla mücadeleyi desteklerken, enerji kaynaklı fiyat baskıları riskleri artırıyor. TCMB de bu risklere dikkat çekerek sıkı para politikasını sürdürürken; gelişmeler finansman oranlarına yansıyor. Bankaların da ihtiyaç finansmanı oranlarında “bekle-gör” konumuna geçtiği görülüyor. Son durumda 300 bin TL’nin güncel geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar…

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Türkiye ekonomisinde dezenflasyon süreci devam ederken, küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon görünümü üzerindeki baskıyı artırıyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarını yukarı çektiğini, rafineri marjlarındaki genişlemenin de bu etkinin daha belirgin hale gelmesine yol açtığını söyledi.

Karahan, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından New York'ta düzenlenen konferans kapsamında "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı bir sunum yaptı. Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu hem doğrudan hem de dolaylı kanallardan yukarı çektiğini aktaran Karahan, buna karşılık enflasyonun ana eğiliminde son dönemde yavaşlama görüldüğünü belirtti.

‘SIKI POLİTİKA’ VE TALEP

Enflasyon görünümündeki riskleri sınırlamak amacıyla para politikasında sıkılaştırmaya gidildiğini belirten Karahan, bunun iç talep ve kredi büyümesi üzerindeki etkisine de dikkat çekti. Kredi büyümesi ilkbahardan bu yana önemli ölçüde yavaşlarken; yüksek frekanslı veriler, üçüncü çeyrekte iç talepteki yavaşlamanın devam edebileceğini gösteriyor.

Analistler, Türkiye ekonomisinde para politikası açısından kritik bir dengenin ortaya çıktığını ifade ediyor. Buna göre sıkı para politikası iç talebi ve kredi büyümesini yavaşlatarak enflasyonla mücadeleyi desteklerken, petrol ve diğer enerji kaynaklı fiyat baskıları riskleri artırıyor.

Bankalarda oranlar dondu kaldı! 300 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?

TEMKİNLİ DURUŞ

TCMB Başkanı Karahan da enflasyon beklentilerinin temkinli davranmayı gerektirdiğini vurgularken, yurt içi yerleşiklerin Türk lirasına olan talebinin güçlü seyrettiğini ve uluslararası rezerv tamponlarının güçlü olduğunu belirtti.

TCMB Başkanı'na göre önümüzdeki dönemde de enflasyonun seyri büyük ölçüde dışsal şoklara ve yurt içindeki aktarım mekanizmalarına bağlı olacak. Bu nedenle petrol fiyatlarının seyri, iç talepteki yavaşlama ve para politikasının etkileri, dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemdeki en önemli belirleyicileri arasında yer alacak.

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BANKALARA YANSIMASI

Bu arada sıkı para politikasının, finansman oranları üzerindeki etkileri de takip ediliyor. Tüketiciler finansman oranlarında düşüş beklerken; ilan edilen rakamlar, bankaların da “bekle-gör” konumuna geçtiğini gösteriyor.

Geçen hafta 3,79 olan en düşük ihtiyaç finansmanı oranının bu hafta da aynı seviyede kaldığı görülüyor.

FİNANSMAN ORANLARI

Katılım bankaları tarafından 23 Eylül itibarıyla ilan edilen ihtiyaç finansmanı oranları şöyle:

Banka Oran Dünya Katılım %3,79 Türkiye Finans %3,82 Kuveyt Türk %3,91 Vakıf Katılım %3,99 Albaraka %4,00 Hayat Finans %4,25

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Şubelerde farklılık gösterebilir.)

300 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alındığında 300 bin TL ihtiyaç finansmanının geri ödeme tablosu şu şekilde:

-Finansman tutarı: 300 bin TL

-Finansman vadesi: 12 ay

-Finansman oranı: %3,79

-Aylık taksit: 33 bin 709 TL

-Toplam geri ödeme: 404 bin 500 TL

Rakamlar, yıllık maliyetin %34,8 seviyesinde devam ettiğini gösteriyor.