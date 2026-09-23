131 fon tasfiye edilmişti! SPK, etkilenen yatırımcı sayısını açıkladı

Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'e ait 131 fon tasfiye edilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilen fonlardaki tekil yatırımcı sayısını 455 bin 758 olarak açıkladı. Bu süreçte yatırımcıların sadece resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğini belirten SPK, "Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir." açıklamasını yaptı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da yaşanan gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. Fon varlıkları yatırımcı menfaati ve piyasa şartları gözeterek elde edilen tutarlar nakde çevrilip yatırımcının payı kadar ödenecek.

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2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ

Süreç kapsamında fonların tasfiyesi için İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi. SPK kararına göre, Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ, A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların portföy saklayıcısı olarak ise Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalar, tasfiye sürecinin yürütülmesi kapsamında gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirecek.

FONLARDAKİ YATIRIMCI SAYISI AÇIKLANDI

SPK'dan tasfiye edilen fonlarla ilgili yeni bir açıklama geldi. SPK, fonlardaki yatırımcı sayısını açıkladı.

SPK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgiler yer aldığı görülmüştür.



Kurul Karar Organı’nın 17/09/2026 tarihli kararları uyarınca 7 portföy yönetim şirketine (PYŞ) ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verilmiştir.

"455 BİN YATIRIMCI VAR"

Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişidir.



Bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemle belirtmek isteriz.



Sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda Kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."