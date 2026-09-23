BES fonlarında risk var mı? Sektörün duayen ismi tek tek anlattı

Zurich Yaşam ve Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, BES’teki birikimlerinin nasıl korunduğunu anlattı. SPK, Takasbank, SEDDK ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nin farklı görevlerle sistemin denetim, gözetim, saklama ve kontrol mekanizmalarında yer aldığını söyleyen Benli “BES’te fonun yönetimi ile fon varlıklarının korunması ayrı mekanizmalara dayanıyor” diyerek, sistemin güvenlik mimarisine dikkat çekti.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Fon piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeler ve bazı portföy yönetim şirketlerine yönelik tedbirler, Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) katılımcılar tarafından da takip ediliyor.

Sektörün önemli isimlerinden Zurich Yaşam ve Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli, BES'in çok katmanlı güvenlik yapısına dikkat çekerek; BES’te güvenliğin tek bir şirkete, yöneticiye veya kuruma bağlı olmadığını, sistemin farklı kurumların görev ve sorumluluklarıyla oluşturulan bir yapı üzerinden işlediğini ifade etti.

BES'te katılımcıların birikimlerinin, emeklilik şirketinin kendi varlıklarından ayrı tutulduğunu belirten Benli; SPK, Takasbank, SEDDK ve Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) farklı görevlerle sistemin denetim, gözetim, saklama ve kontrol mekanizmalarında yer aldığını söyledi.

YÖNETİCİ DEĞİŞSE DE…

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Benli, son dönemde bazı portföy yönetim şirketleri hakkında tedbirler alınmasının, BES fonlarının işleyişini ortadan kaldırmadığını vurguladı. Söz konusu şirketlerin yönettiği emeklilik fonlarının yönetiminin başka portföy yönetim şirketlerine devredildiğini belirten Benli, böylece yönetici değişse dahi fonların faaliyetlerinin devam ettiğini ifade etti.

Benli, “Burada katılımcılar açısından asıl önemli olan, fonun yönetimi ile fon varlıklarının korunmasının ayrı mekanizmalara dayanmasıdır. Sistemin güvenlik mimarisini değerlendirirken bu ayrımı göz önünde bulundurmak gerekir. Bu örnek, BES’in güvenlik mimarisinin uygulamada nasıl işlediğini gösteriyor. BES katılımcılarının bugün özellikle bilmesi gereken noktanın bu olduğunu düşünüyorum” dedi.

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SAKLAMA VE DENETİM

Öte yandan Atilla Benli, fon varlıklarının korunması ile fonların piyasa koşullarına bağlı olarak değer kaybetmesinin birbirinden ayrılması gerektiğinin de altını çizdi.

BES'teki güvenlik yapısının fonların değer kaybetmeyeceği anlamına gelmediğini belirten Benli, “Hisse senedi fonu borsadan, borçlanma araçları fonu faiz hareketlerinden, altın fonu ise altının seyrinden etkilenir. Yatırımın doğasında bu var ve hiçbir güvenlik mekanizması piyasa riskini ortadan kaldırmaz. Ancak fon varlıklarının korunması ile yatırımın piyasa koşullarına bağlı olarak değer değiştirmesi farklı konulardır. Bu nedenle birikimlerimizi değerlendirirken yalnızca ‘Bugün kaç lira oldu?’ sorusuna değil; fonu kimin yönettiğine, varlıkların nasıl saklandığına ve sistemin nasıl denetlendiğine de bakmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

İŞLEYİŞ VE KORUMA

BES'in diğer tasarruf araçlarıyla karşılaştırılmasında çoğu zaman devlet katkısı ve fon getirilerinin öne çıktığını belirten Benli, sistemin işleyişi ve koruma mekanizmalarının da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Atilla Benli, devlet katkısı oranını veya fonların geçmiş dönem getirilerini karşılaştırmanın görece kolay olduğunu, ancak bir tasarruf sisteminin güvenlik ve koruma mekanizmalarını anlamanın daha kapsamlı bir değerlendirme gerektirdiğini ifade ederek “Bir sisteme duyulan güvenin dayanakları, özellikle belirsizlik dönemlerinde daha görünür hâle geliyor. BES’in çok katmanlı yapısı da bu açıdan tasarruf sahipleri için önemli bir değer taşıyor” dedi.