Petrol 2 haftanın dibinde! İşte dengeleri değiştiren 3 gelişme

ABD ile İran arasında gerçekleşen diplomatik temaslar, Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’nı yeniden devreye alması ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin yeni bir teklif sunduğu iddiaları, petrolde arz endişelerini azalttı. Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar sınırına kadar gerileyerek son 2 haftanın en düşük seviyesini test etti.

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Petrol fiyatlarında dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı 97,36 dolara kadar geriledi ve 8 Eylül işlemlerinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. ABD ile İran arasında New York’ta gerçekleşen temasların ardından diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi, Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’nı yeniden çalıştırması ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin bir teklif sunduğu yönündeki haberler, petrol fiyatını son iki haftanın dip seviyelerine taşıdı. 23 Eylül 2026 işlemlerinde TSİ 06:00 itibarıyla petrolde 98,70 dolara yakın denge arayışı sürdü.

ABD-İRAN TEMASLARI

Petrol fiyatlarını aşağı çeken en önemli gelişmelerden biri Washington ile Tahran arasındaki temasların yeniden başlaması oldu. ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın İran heyetiyle New York’ta yaklaşık üç saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Trump görüşmeyi “çok iyi” ve “çok verimli” olarak nitelendirirken, tarafların yakın zamanda yeniden bir araya gelmesinin planlandığını söyledi. İran tarafının da görüşmede Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için kendi koşullarını ilettiği bildirildi. İran devlet televizyonuna göre bu koşullar arasında ABD’nin deniz ablukasını kaldırması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve savaşın farklı cephelerde sona erdirilmesi bulunuyor. Temasların başlaması, piyasada diplomasi umutlarını artırdı.

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DOĞU-BATI HATTI AÇILDI

Petrol fiyatlarındaki düşüşte ikinci önemli gelişme ise Suudi Arabistan’dan geldi. Riyad, Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’nda operasyonları yeniden başlattı. Suudi Arabistan’ın ihracat kapasitesinin yeniden artabileceğine yönelik beklentiler, arz stresini azalttı. Ancak saldırıda üç istasyonun hasar görmesi nedeniyle, hattın başlangıçta daha düşük kapasiteyle çalışması ve tam kapasiteye ulaşmasının 6-8 haftayı bulması bekleniyor. 11 Eylül’deki drone saldırısının ardından devre dışı kalan hat, Suudi petrolünün Hürmüz Boğazı’nı kullanmadan Kızıldeniz’e taşınabilmesi açısından kritik önem taşıyor. 1.200 kilometrelik hat, tam kapasite ile günlük 7 milyon varile kadar petrol taşıyabiliyor.

TAHRAN’DAN YENİ TEKLİF

Bu arada Tahran’ın, ABD’nin İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldırmak ve askeri baskıyı azaltmak yönünde ilk adımları atması halinde, Hürmüz Boğazı’nı 7 gün içinde açmayı teklif ettiği ileri sürüldü. Ancak bu teklif henüz resmî kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, İran’ın önerisi konusunda Washington’ın görüşmeye istekli olması ve Hürmüz Boğazı’nın açılması için güvenilir bir takvim ortaya çıkması halinde petrol fiyatlarındaki jeopolitik risk priminin de hızla gerileyeceğini belitti.

Petrol piyasasında 100 dolar seviyesi teknik ve psikolojik anlamda önemli bir eşik noktası olurken; fiyatların bu seviyenin altında kalıcı olup olmayacağının, büyük ölçüde Washington-Tahran hattındaki diplomatik temasların seyrine bağlı olabileceği ifade ediliyor.

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