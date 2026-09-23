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Ekonomi

Fon vurgununda süreç 5 yıl sürebilir! Geri ödemeler haciz ve tasfiye yoluyla mümkün

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Fon vurgununda süreç 5 yıl sürebilir! Geri ödemeler haciz ve tasfiye yoluyla mümkün
Başlık ResmiFon vurgununda süreç 5 yıl sürebilir! Geri ödemeler haciz ve tasfiye yoluyla mümkün

Yarım milyondan fazla kişiyi etkileyen fon vurgununda yatırımcının mağduriyetinin nasıl giderileceği merak edilirken, hukukçular şirket yöneticilerinin şahsi mal varlıklarıyla bu durumdan sorumlu olduğuna, özellikle İsviçre’ye kaçırılan paraların iadesinin 2 ila 5 yıl sürebileceğine işaret ediyor…

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Sermaye piyasalarında yaşanan olağan dışı hareketler sebebiyle başlatılan ve toplam büyüklüğü 18 milyar doları aşan fon soruşturmasında, yaklaşık 550 bin yatırımcıyı etkileyen mağduriyetin izi sürülmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında piyasa dolandırıcılığı ve manipülasyon iddiaları üzerine Pusula, Tera, Hedef, Bulls ve Ufuk Yatırım şirketlerinin de aralarında bulunduğu 9 aracı kurum ve porföy şirketinin yöneticilerinin mal varlığı dondurulurken, hukuki tartışmalar da sürüyor. Gazetemize konuşan hukukçu Sabri Canbolat, Sermaye Piyasası Kanunu bakımından piyasa dolandırıcılığı, örtülü kazanç aktarımı ve örgütlü suçlar gibi suç hükümleriyle birlikte asli failler ve tepe yöneticiler için toplamda 20 ila 35 yılı aşan hapis cezası talep edilebileceğini söyledi.

İsviçre bankalarındaki fonların Türkiye’ye getirilmesi ve mağdurlara ödenmesinin hukuki olarak mümkün olduğunu ifade eden Canbolat, “Süreç bürokratik ve zamana yayılan bir yapıya sahip. İlk adım, savcılığın Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve MASAK aracılığıyla İsviçre adli makamlarından tedbir talep edilmesi. Paranın fiilen Türkiye’ye iade edilmesi için genellikle Türkiye’deki ceza davasının kesinleşmesi veya İsviçre mahkemelerinin ikna olacağı seviyede bir adli mutabakat gerekir. Bu süreç uluslararası pratikte ortalama 2 ila 5 yıl sürebilir” diye konuştu.

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MAL VARLIKLARI PARAYA ÇEVRİLİR

Canbolat, “Tasfiye sürecinde SPK ve Takasbank gözetiminde fon bünyesindeki mevcut tüm menkul kıymetler nakde çevrilerek yatırımcılara payları oranında dağıtılır. Ancak fon içindeki paralar sahte hisselere bağlanmış, buharlaştırılmış veya temerrüde düşürülmüşse, açığı kapatmak için şüphelilerin şahsi malvarlıklarına ve yurt dışına kaçırılan paralara konulacak tedbirlerin paraya çevrilmesi beklenir” dedi.

HACİZ VE TASFİYE KONU EDİLEBİLİR

İsmi geçen şirketlerin hukuki ve mali sorumluluğuna dikkati çeken Canbolat, “Holding bünyesindeki şirketler arasında fon aktarımı yapıldığı, fon yöneticilerinin holding çıkarları doğrultusunda hareket ettiği veya kurumsal yapıların suç fi ilini gizlemek için birer araç olarak kullanıldığı ispat edilirse, hâkim şirket, bağlı portföy şirketinin ve fonların uğradığı zararları tazmin etmekle doğrudan ve zincirleme olarak sorumlu tutulur. İyiniyetli üçüncü kişilerin meşru alacakları hariç olmak üzere, operasyona alet edilen holding ve grup şirketlerinin varlıkları mağduriyetin giderilmesi için haciz ve tasfiyeye konu edilebilir” ifadelerini kullandı.

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‘PİYASA KÖTÜ GİTTİ’ SAVUNMA OLAMAZ

“Piyasa kötü gitti” savunmasının bu dosyada geçerli olmayacağını söyleyen Canbolat şöyle konuştu:

Borsada para kaybetmek, bir fonun yanlış yatırım yapması da tek başına suç değil. Ticaretin, yatırımın ve piyasanın her zaman riski olur. Ama yatırımcıya ‘Ben senin paranı profesyonel biçimde yöneteceğim’ deyip o parayı başka amaçlarla kullanıyorsanız mesele değişir. Yapay işlemler yapıldıysa, belirli hisselerin fiyatı gerçeğe aykırı biçimde oluşturulduysa, fon kaynakları ilişkili kişi veya şirketlere aktarıldıysa ve yatırımcıdan alınan para başka menfaatlere tahsis edildiyse artık sorumluluk size ait.

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