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İmamoğlu mahkemede anlattı: Makam aracı yerine neden kendi aracını kullandı?

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İmamoğlu mahkemede anlattı: Makam aracı yerine neden kendi aracını kullandı?
Başlık Resmiİmamoğlu mahkemede anlattı: Makam aracı yerine neden kendi aracını kullandı?

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracı makam aracı olarak kullanması ve araç giderlerinin belediye tarafından karşılanması iddiasıyla 11 sanıkla birlikte yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

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Ekrem İmamoğlu ve 11 sanığın, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracı makam aracı olarak kullandığı ve aracın masraflarını belediyeye ödettiği iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Dava, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya 8 tutuksuz sanık ile başka bir suçtan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu katıldı.

"YANLIŞLIKLA ALMIŞIZ, O PARA GERİ YATIRILDI"

Savunmasını yapan İmamoğlu, görev yaptığı dönemde makam aracı kiralamak yerine kendi aracını kullanmayı tercih ettiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"O dönem 3 bin dolara tekabül eden bir aracın kiralanması yerine, ‘bu arabadan bende de var ben bunu kullanmaya devam edeyim' dedim. Benim aracım varsa milletin parasını neden makama hizmet aracına harcayayım diyerek bir işlem yürütüldü. Yaptığım bu tercih bir ceza davasının konusu haline gelebiliyor. Otomobili değil zihniyeti tartışalım."

Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi dönemlerinde makam odası ya da kişisel kullanım alanları oluşturmadığını belirten İmamoğlu, "Görev yaptığım Beylikdüzü Belediyesi'nde ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde makam odası üretmedim, kişisel zevk alanları üretmedim. Olanı kullandım, aşırılıkları azalttım" diye konuştu.

Araç giderlerine de değinen İmamoğlu, "Yanlışlıkla belediyenin sisteminden benzin almışız o para geri yatırıldı. Belgesi size mutlaka ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

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"KENDİ ARACIMI KULLANMAYA DEVAM ETTİM"

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde de kendi aracını makam aracı olarak kullanmayı sürdürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Makam arabasının benzinini ve mazotunu ya da lastiğini konuşuyoruz ya. Görev aldığımda ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde de kendi aracımı yine makam arabası olarak kullanmaya devam ettim. Benzin parasını, mazot parasını da kendim ödedim."

Beylikdüzü'nde olduğu gibi İBB döneminde de kendi aracını kullandığını söyleyen İmamoğlu, aracının bakım zamanı geldiğinde belediyede makam aracı olup olmadığını sorduğunu ve kendisine 2 makam aracı bulunduğunun söylendiğini aktardı.

İmamoğlu, "Bu araçları da çok az kullandım. En son ‘yazık günah, bunları satın' dedim" ifadelerini kullandı.

Makam aracı tartışmasından kaçmadığını belirten İmamoğlu, "Bugün burada gerçekten bir makam arabası tartışılacaksa, ben bu tartışmadan kaçmam. Bir litre benzinin hesabını da veririm, bir lastiğin hesabını da veririm. Çünkü kamu görevlisine milletin tek kuruşunun dahi hesabı sorulmalıdır" dedi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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