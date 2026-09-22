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Aleyna Çakır davasında karar! Ümitcan Uygun'a 1 suçtan ceza 1 suçtan beraat

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Aleyna Çakır davasında karar! Ümitcan Uygun'a 1 suçtan ceza 1 suçtan beraat
Başlık ResmiAleyna Çakır davasında karar! Ümitcan Uyguna 4 yıl hapis cezası "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Sanık Ümitcan Uygun, "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl hapis cezası alırken "eziyet etme" suçundan ise beraat etti.

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Ankara'da "Aleyna Çakır" adıyla bilinen Sema Esen'in evinde ölü bulunmasına ilişkin davada yeni bir gelişme daha yaşandı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "İntihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılanan sanık Ümitcan Uygun hakkında mahkeme kararını verdi.

"NEDEN ABİSİNE ŞİKAYET ETMEDİ?"

Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Ümitcan Uygun “2020 yılından sonra başıma gelmeyen kalmadı. Ben Aleyna'yı tanıdığımda ailesiyle konuşmuyordu. Ben annesini aradım 'aranızı bulabilirim' dedim. Aleyna'yı götürdüm barıştırdım. Diğer abisi de Aleyna'yla konuşmuyordu. Yine aynı şekilde barıştırdım. Ben bu kadar şiddet uyguladıysam, neden Aleyna bende kalırken abisine şikayet etmedi beni. Vicdanım rahat ben hiçbir kadını öldürmedim. Benim bu konularla alakalı bir suçum yok. Ben evlenme niyetindeydim, konuşmalarımız da bunu gösteriyor. Ben kimseyi öldürmedim, vereceğiniz karara saygım sonsuzdur" diye konuştu.

Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen ise "Benim çocuğumu nasıl öldürdüyse onunda o acıyı çekmesini istiyorum. Adalete güveniyorum" dedi.

1 SUÇTAN CEZA 1 SUÇTAN BERAAT

Ümitcan Uygun, "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl ceza alırken "eziyet etme" suçundan beraat etti.

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15 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Cumhuriyet savcısı, sanık Ümitcan Uygun'un "intihara teşvik etme" ve "eziyet etme" suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istemişti. Mütalaanın ardından söz verilen Uygun, kendisi hakkında medyada algı oluşturulduğunu öne sürmüş, savcılık mütalaasını kabul etmediğini söylemişti.

Aleyna Çakır davasında karar! Ümitcan Uyguna 4 yıl hapis cezası
Başlık ResmiAleyna Çakır davasında karar! Ümitcan Uyguna 4 yıl hapis cezası

“VÜCUDUNDAKİ MORLUKLARLA BİR ALAKAM YOK”

Ümitcan Uygun, bir önceki mahkemedeki savunmasında şunları söylemişti:

Asker gecesine gidecektim, orda erkekler olduğu için Sema'yı götürmek istemedim. Tartışmanın büyümemesi için telefonumu uçak moduna aldım, suçlamaları kabul etmiyorum. Dosyada bir video var bu video olay gecesinden daha önceye aittir. Bir kere videodaki olay yaşandı, sözlü tartışmalar olmuştur ancak fiziksel bir şiddet uygulamadım. Sema'nın vücudunda ki morluklarla bir alakam yoktur. Sema'yla karı koca ilişkisi yaşıyorduk. Sema'nın zaten gece kulübünde çalıştığını tüm ailem öğrendi. Ben aileme rest çekerek Sema'yla yaşamaya başladım. Ancak sonrasında olmayacağını anlayınca ayrılma kararı aldım.

NE OLMUŞTU?

Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingir çağrılması sonrası kadının cesediyle karşılaşılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darp etmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.

Aleyna Çakır davasında karar! Ümitcan Uyguna 4 yıl hapis cezası
Başlık ResmiAleyna Çakır davasında karar! Ümitcan Uyguna 4 yıl hapis cezası

Hazırlanan iddianamede, Esen'in ölümüne ilişkin sanık Uygun'un "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından cezalandırılması istenmişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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