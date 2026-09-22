Bartın’ın Amasra ilçesinde geçirdiği trafik kazasında annesi Cansu Kocakurt’u kaybeden 3 aylık Umay Melek Kocakurt da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Umay bebeğin cenazesi, jandarma eşliğinde törene katılan tutuklu babasının kucağında taşıdığı tabutla annesinin mezarının yanında toprağa verildi.

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Trafik kazasında annesi Cansu Kocakurt’u kaybeden 3 aylık Umay Melek Kocakurt’tan da acı haber geldi. Kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Umay bebek, annesinin yanına defnedildi.

Üç aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi… Tutuklu baba tabutu kucağında taşıdı

16 Eylül 2026 tarihinde Amasra ilçesine seyir halinde olan H.K. (73) idaresindeki 78 BL 591 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 3 aylık Umay Melek Kocakurt tedavi gördüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Üç aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi… Tutuklu baba tabutu kucağında taşıdı

ANNESİ AYNI KAZADA ÖLMÜŞTÜ

İşlemlerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsisi tamamlanan Umay bebeğin cenazesi memleketi Karabük'e getirildi. Aynı kazada annesini de kaybeden talihsiz bebek için Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Elif Camii'nde tören düzenlendi.

Cansu Kocakurt

Öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından bebek Kocakurt, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Üç aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi… Tutuklu baba tabutu kucağında taşıdı

BABA TABUTU KUCAĞINDA TAŞIDI

Cenaze törenine jandarma eşliğinde katılan tutuklu baba, bebeğinin tabutunu kucağında taşırken o anlar yürekleri dağladı.

Üç aylık Umay bebek annesinin yanına defnedildi… Tutuklu baba tabutu kucağında taşıdı

Umay bebek annesi Cansu Kocakurt'un mezarının yanında toprağa verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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