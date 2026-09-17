Bartın’ın Amasra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarparak devrildiği kazada ağır yaralanan müzik öğretmeni Cansu Kocakurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada Kocakurt’un 3 aylık bebeği ve kayınpederi de yaralanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçesine seyir eden H.K. (73) idaresindeki otomobil, Amasra Tüneli çıkışında yoldan çıkarak istinat duvarına çarpıp devrilmiş, feci kazada sürücü H.K., araçta bulunan gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu U.M.K. yaralanmıştı.

Bebeği henüz 3 aylıktı: Müzik öğretmeni Cansu Kocakurt’tan acı haber

KALDIRILDIĞI HASTANEDE VEFAT ETTİ

Ağır yaralanan Cansu Kocakurt, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Müzik öğretmeni olan Cansu Kocakurt'un cenazesi, yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI