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Survivor Almeda Baylan'dan Güllü itirafı: Vicdan azabı çekiyorum

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Survivor Almeda Baylan'dan Güllü itirafı: Vicdan azabı çekiyorum
Başlık ResmiSurvivor Almeda Baylandan Güllü itirafı: Vicdan azabı çekiyorum

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Almeda Baylan, Güllü'nün ölümünden önce kendisini Yalova'ya davet ettiğini söyledi. O sırada Bursa'da olduğunu ve reklam işi nedeniyle gidemediğini belirten Baylan, "Yarın gelirim" diyerek gitmediğini, aynı gece Güllü'nün ölüm haberini aldığını ifade etti. Baylan, "Vicdan azabı çekiyorum. Bilseydim böyle bir şey olacağını her şeye rağmen giderdim" diye konuştu.

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Güllü adıyla tanınan sanatçı Gül Tut'un Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilk duruşmaya sayılı günler kala, olay gecesine ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Almeda Baylan, Güllü'nün öldüğü gün kendisini Yalova'ya davet ettiğini öne sürdü. Baylan, olaydan önce Bursa'da bulunduğunu ve bir arkadaşı ile reklam çalışması nedeniyle Yalova'ya gidemediğini söyledi. Güllü'nün kendisini telefonla davet ettiğini iddia eden Baylan, "Yarın gelirim, işlerimi halledeyim" dediğini aktardı.

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"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Güllü'nün kendisine "Tuğberk de gelecek, sen de gel" dediğini belirten Baylan, planın sonradan değişmiş olabileceğini ancak kendisine o gece için böyle bir davet geldiğini ileri sürdü. Baylan, Güllü'nün ölüm haberini aynı gece arkadaşlarının kendisini uyandırmasıyla öğrendiğini ifade etti. Yaşadığı üzüntüyü anlatan Baylan, olayın ardından kendisini sorguladığını belirterek, "Vicdan azabı çekiyorum. İnanın. Bilseydim böyle bir şey olacağını, her şeye rağmen giderdim" dedi.

Almeda Baylan
Başlık ResmiAlmeda Baylan

"KEŞKE GİTSEYDİM"

Sabah'ta yer alan habere göre Güllü'nün kendisini davet ettiği halde gidememiş olmasının kendisinde ağır bir vicdan yükü oluşturduğunu belirten Baylan, çevresindekilerin kendisine "Sen gitseydin de aynı olay yaşanabilirdi" dediğini ancak bunun kendisini rahatlatmadığını dile getirdi. Baylan, "Herkes bana böyle söylüyor. Ama ben yine de bilseydim böyle bir şey olacağını giderdim" ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ İLE SOSYAL MEDYADA TANIŞMIŞ

Almeda Baylan, Güllü ile yıllardır tanışmadıklarını, aralarındaki iletişimin Survivor sonrasında sosyal medya üzerinden başladığını belirtti. Güllü'nün kendisine yönelik güzel paylaşımlar yaptığını gördüğünü belirten Baylan, daha sonra bir Güllü şarkısını paylaşarak sanatçıyı etiketlediğini, bunun ardından iletişim kurduklarını ifade etti.

"ADALETİN YERİNİ BULACAĞINA İNANIYORUM"

Güllü'nün ölümüyle ilgili davanın ilk duruşmasını da takip edeceğini belirten Baylan, adaletin yerini bulacağına inandığını vurguladı. Baylan, soruşturma kapsamında tanıkların dinleneceğini belirterek, 1 Ekim'deki duruşmada bazı konuların daha netleşmesini beklediğini ifade etti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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