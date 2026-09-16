ABD Merkez Bankası Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Kararın ardından gözler başta altın olmak üzere değerli metallerin fiyat hareketlerine çevrildi. Fed faiz yükseltince altın yükselir mi, düşer mi sorusu gündemde...

Piyasalar açısından kritik olan faiz artışının dolar ve ABD tahvil getirileri üzerinden altın fiyatlarını nasıl etkileyebileceği yatırımcıların gündeminde yer aldı. ABD Merkez Bankası Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından politika faizine ilişkin kararını açıkladı. Banka, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Peki, Fed faiz yükseltince altın yükselir mi, düşer mi?

Fed faiz yükseltince altın yükselir mi, düşer mi? Fed faiz kararı artırımla sonuçlandı!

FED FAİZ YÜKSELTİNCE ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararının açıklanmasının ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket görüldü. Karar öncesinde ons altın 4.353 dolar seviyesinde bulunurken, kararın açıklanmasının ardından ons altın 4.273 dolara kadar geriledi.

Türkiye'de yatırımcıların yakından takip ettiği gram altında da benzer bir hareket yaşandı. Karar öncesinde 6.812 TL seviyesinde bulunan gram altın, Fed kararının ardından 6.665 TL seviyesine çekildi.

Fed faiz yükseltince altın yükselir mi, düşer mi? Fed faiz kararı artırımla sonuçlandı!

FED'İN ENFLASYON TAHMİNİ DE YÜKSELDİ

Fed faiz kararının yanı sıra ekonomiye ilişkin yeni tahminlerini de paylaştı. Bankanın 2026 yılı enflasyon beklentisi yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye yükseltildi. 2027 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 2,3 seviyesinde tutulurken, 2028 tahmini yüzde 2'den yüzde 2,1'e çıkarıldı. 2029 yılı için ise yüzde 2'lik tahmin açıklandı.

Çekirdek enflasyon beklentisi de 2026 için yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e yükseltildi. 2027 beklentisi yüzde 2,5 olarak korunurken, 2028 tahmini yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarıldı.

Fed faiz yükseltince altın yükselir mi, düşer mi? Fed faiz kararı artırımla sonuçlandı!

ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmini, bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e ve 2027 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e çıkarıldı. Büyüme tahmini 2028 için yüzde 2,2 olarak korunurken, 2029 için yüzde 2,1 olarak belirlendi.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler bu yıl ve 2027 için yüzde 4,3'ten yüzde 4,1'e, 2028 için yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e indirildi. İşsizlik oranı tahmini 2029 için de yüzde 4,1 oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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