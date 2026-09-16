Bakan Tekin'den muhalefete PISA tepkisi: Niye elmayla armudu karşılaştırıyorsun?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA sonuçları üzerinden muhalefetin eğitim eleştirilerine tepki gösterdi. Tekin, "Bana Fransa'daki, İngiltere'deki en iyi, en donanımlı okulun fotoğrafını koyuyor. Bizim de en ücra köşedeki okulumuzun fotoğrafını koyup karşılaştırıyor. Niye elmayla armudu karşılaştırıyorsun?" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı" buluşması kapsamında AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan Tekin, eğitim alanındaki gelişmelerin yanı sıra Türkiye'nin geçmişten gelen birlikte yaşama kültürüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2001 yılında dönemin başbakanı Bülent Ecevit tarafından başlatılan proje kapsamında Cumhuriyet'in 100. yılı için yazılan mektupların 2023 yılında kendisine ulaştığını belirten Tekin, mektuplarda öğretmen, müfettiş ve öğrencilerin yaşadıkları sıkıntılarla geleceğe ilişkin hayallerini anlattıklarını söyledi.

Tekin, o dönem bir öğretmenin Cumhuriyet'in 100. yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilmeyi hayal ettiğini aktararak eğitimde gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ortalama derslik başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasının yakalandığını belirten Tekin, ortaöğretim ve mesleki teknik eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısının 15 ile 20 arasında olduğunu söyledi.

"PISA'DA OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARI ELDE ETTİK"

Geçen hafta Bratislava'da gerçekleştirilen OECD toplantısına 91 ülkeden temsilcilerin katıldığını belirten Tekin, PISA sonuçlarına ilişkin de konuştu.

Tekin, "Türkiye bu başarısını diğer ülkelere örnek olmak üzere anlatsın bize" şeklindeki değerlendirmeyi aktardı. Türkiye'nin matematik, fen bilimleri ve okuma-anlama alanlarının üçünde de puanını artıran tek OECD ülkesi olduğunu belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Türkiye bizim ölçtüğümüz üç alanda, matematik, fen bilimleri ve okuma anlama alanlarında puanını artıran tek OECD ülkesi. Puanını, performansını anlamlı düzeyde artıran tek OECD ülkesi."

PISA sonuçlarının ardından Fransa, Almanya ve İngiltere'deki basında Türkiye'nin başarısının ve bu ülkelerin kendi eğitim sonuçlarının gündeme geldiğini söyleyen Tekin, muhalefete de eleştiriler yöneltti.

Bakan Tekinden muhalefete PISA tepkisi: Niye elmayla armudu karşılaştırıyorsun?

"NİYE ELMAYLA ARMUDU KARŞILAŞTIRIYORSUN?"

Tekin, "Bana Fransa'daki, İngiltere'deki en iyi, en donanımlı okulun fotoğrafını koyuyor. Bizim de en ücra köşedeki okulumuzun fotoğrafını koyup karşılaştırıyor. Niye elmayla armudu karşılaştırıyorsun?" ifadelerini kullandı.

PISA başarısının yalnızca bu sınava özgü olmadığını savunan Tekin, "Şimdi biz PISA'da gerçekten olağanüstü bir başarı elde ettik ve bu başarı bu sınava has değil" dedi.

Eğitim politikalarına ilişkin konuşan Tekin, dünyada pozitif bilimlerle din eğitimini aynı anda veren bir model olmadığını belirtti. Bu nedenle Türkiye'nin marka değeri olduğunu söylediği imam hatip okullarını farklı ülkelerde anlattığını aktardı.

"ALEVİ, SÜNNİ, KÜRT, TÜRK AYRIM YAPMADAN HEP BİRLİKTE YAŞAMIŞLAR"

Türkiye'nin farklılıklarına rağmen binlerce yıldır bir arada yaşama kültürüyle örnek olduğunu ifade eden Tekin, konuşmasının sonunda şu sözleri söyledi:

"Bizim atalarımız, dedelerimiz bu ülkede Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Çerkes, Laz, Ermeni ayrım yapmadan hep birlikte yaşamışlar ve bu örnek dünyanın değişik milletlerine çok kültürlülük adıyla pazarlanmış."

Tekin, Türkiye'nin geçmişinin demokrasi ve insan hakları anlatılırken örnek olarak kullanılabileceğini belirterek, "Çocuğumuzun atalarına, dedelerine, geçmişine, kendi medeniyet birikimine saygısını, sevgisini ve bağlılığını artıracak bir biçimde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bunu yaptık." dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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