Türkiye'nin F-35 programına dönüşü Washington'da tartışılmaya devam ederken, Yunanistan'a verdiği destekle bilinen ABD'li Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Nicole Malliotakis de tartışmaya dahil oldu. Türkiye'ye F-35 verilmesine karşı çıkan Malliotakis, Kongre'nin satışı engelleyip engelleyemeyeceğine ilişkin soruya "Sanmıyorum" cevabını verdi.

Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönme ihtimali, Yunanistan cephesinde endişeleri artırırken Atina'nın karşı çıktığı senaryo Washington'da yeniden masada.

Türkiye'ye F-35 verilmemesi için çağrılar yapan Yunan asıllı ABD'li Kongre Üyesi Nicole Malliotakis ise satış konusunda Kongre'nin elinin kolunun bağlı kalabileceğini kabul etti.

Yunan lobisinin Türkiye planı çıkmaza girdi! Kongresi üyesi itiraf etti: F-35 satışını durduramayız

ELLERİ KOLLARI BAĞLANDI

Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Yunan asıllı Amerikalı milletvekili, Türkiye'ye F-35 verilmemesi gerektiğini savunurken, Kongre'nin satışı engelleyip engelleyemeyeceği sorusuna "Sanmıyorum" cevabını verdi:

"Sanmıyorum. Sesimizi ve savunuculuğumuzu kullanabiliriz, biz de zaten bunu yaptık"

Türkiye'nin Rusya ve İran ile ilişkilerini gerekçe gösteren Malliotakis, İsrail, Ermenistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye'nin F-35 edinmesine yönelik endişelerini bahane yaptı.

Yunan lobisinin Türkiye planı çıkmaza girdi! Kongresi üyesi itiraf etti: F-35 satışını durduramayız

Trump yönetiminin bu süreçte ilerleme kaydetme konusunda büyük ihtimalle tam yetkiye sahip olduğunu belirten Malliotakis, Türkiye'ye yönelik yasağın başlangıçta da yürütme organı tarafından getirildiğine işaret ederek Kongre'nin tek başına süreci durduramayacağını kabul etmek zorunda kaldı.

LOBİLERDEN ORTAK CEPHE ÇAĞRISI

Kathimerini tarafından Yunanistan ve Kıbrıs'ın Washington'daki en sadık savunucularından biri olarak tanımlanan Malliotakis, röportajında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu da ABD-Yunanistan-Kıbrıs ilişkilerinin en güçlü destekçilerinden biri olarak nitelendirdi.

Yunan lobisinin Türkiye planı çıkmaza girdi! Kongresi üyesi itiraf etti: F-35 satışını durduramayız

NELER OLMUŞTU?

Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında 25 Eylül 2025'te Beyaz Saray'da düzenlenen görüşmede, F-35 satış yasağının çözülebileceğine dair umutlar artmıştı.

F-35 konusu, 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesinde yeniden gündeme geldi. Trump, F-35 savaş uçakları ve jet motorlarının Türkiye'ye tedarikine ilişkin, "Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım" açıklamasında bulundu.

Zirve kapsamında Trump ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye'nin F-35 konusunda daha önce ABD'den taahhüt aldığını belirterek, "Biz 5 uçağın da sözünü aldık" dedi. Erdoğan, Trump'ın da kendilerine bu konuda söz verdiğini belirterek F-35 konusunda zirveden olumlu bir karar çıkacağına inandığını söyledi.

Fox News'e konuşan Netanyahu ise özellikle F-35 savaş uçakları ile F110 savaş uçağı motorlarının Türkiye'ye verilmesine karşı olduğunu belirtmiş, "Ortadoğu'daki güç dengesinin bozulacağını" öne sürmüştü.

Uzun süredir ABD gündeminde olan Türkiye'ye F-35 satışı tartışmasına değinen Trump da "Türkiye harika bir müttefik olmuştur. Kimse bana ne satmamız ya da satmamamız gerektiğini söyleyemez" ifadelerini kullanmıştı.

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