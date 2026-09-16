Kurtlar Vadisi Pusu mercek altında! FETÖ incelemesi başlatıldı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisi hakkında örgütsel propaganda yapıldığı iddialarına yönelik inceleme başlattı.

Kurtlar Vadisi Pusu hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. TGRT Haber'de yer alan habere göre; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dizinin bazı bölümlerinde örgütsel propaganda yapıldığı yönündeki iddiaların araştırılmasına karar verildi.

Plakadaki "FG" harflerinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i, "7061" sayısının ise tersten okunduğunda darbe gecesini (16.07) sembolize ettiği iddia ediliyor.

DİKKAT ÇEKEN PLAKA DETAYI

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, dizide “Kazım Kaşifoğlu” adıyla yer verilen karakterin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi ve bazı sahnelerde “FG” harf grubunu taşıyan plakaların kullanılması, FETÖ adına algı çalışması ve propaganda yapıldığı iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.

Bir başka bölümde ise "Erdoğan" yazılı mezar taşı ekranlara yansımıştı.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu

İHBARLARIN ARDINDAN İNCELEME BAŞLATILDI

TGRT Haber'de yer alan bilgiye göre; yoğun ihbarların yanı sıra başsavcılık tarafından yapılan tespitlerin ardından soruşturma kapsamında inceleme başlatıldı.

Kurtlar Vadisi Pusu

BÖLÜMLERİ UZMAN BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEYECEK

Alınan karar doğrultusunda, alanında uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildi. Hazırlanacak rapor kapsamında dizideki senaryo kurguları, diyaloglar ve içerikte yer alan alt mesajlar ayrıntılı şekilde değerlendirilecek.

Teknik ve içerik incelemelerinin tamamlanmasının ardından, dizinin bölümlerinde örgütsel talimat niteliğinde ifadelerin bulunup bulunmadığı ve yapım ile FETÖ arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığı araştırılacak. Soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.

Senarist Raci Şaşmaz

‘KURTLAR VADİSİ’ SENARİSTİ RACİ ŞAŞMAZ İFADE VERDİ

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ifade veren "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristlerinden Raci Şaşmaz’ın savcılık ifadesi ortaya çıkmıştı.

Şaşmaz, "Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için oluşturuldu, hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Bu tamamen dizi kurgusudur. FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyor ise de bu haberler tamamen iftiradır" dedi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın ifadelerine başvuruldu. Senaristler, dün "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi’ne geldi.

"KAŞİFOĞLU KARAKTERİ İSTİHBARAT İÇİ ÇATIŞMALARI ANLATMAK İÇİN OLUŞTURULDU"

Savcılıkta uzun yıllar "Kurtlar Vadisi" dizisinin senaristliğini yaptığını anlatan Şaşmaz, dizinin belirli iddialarla itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını savundu. Şaşmaz, "Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu" ifadelerini kullandı.

Şaşmaz, kendileri hakkında ortaya atılan iddiaları reddederek, "Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kerelerle cevap verildi, bir kez daha verelim: Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır" dedi.

Dizinin senaryosunun nasıl oluşturulduğunu anlatan Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder" diye konuştu.

Şaşmaz, Kozinoğlu ile ilişkilendirilen Kaşifoğlu karakterinin de kurgu olduğunu belirterek, "Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için oluşturuldu, hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

"BİRİNİN ÖLÜMÜNÜ ÖNCEDEN BİLME İHTİMALİMİZ YOKTUR"

Dizideki İskender Büyük karakterini de örnek gösteren Şaşmaz, "Şöyle ki İskender Büyük karakteri de dizide ölmüş, ancak o karaktere ilham verdiği söylenen gerçek kişiler hayattadır" dedi.

Kozinoğlu’nun ölümünün soruşturulmasından memnuniyet duyacaklarını ifade eden Şaşmaz, "Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız. Cinayete kurban gittiyse ya da ölümünde ihmaller varsa bunların ortaya çıkması ve dahli bulunanların cezalandırılması, tüm kamuoyu gibi bizim de talebimizdir" diye konuştu.

Şaşmaz, Kaşifoğlu karakterinin Kozinoğlu’nun ölümünü önceden bildiği yönündeki iddialara ilişkin ise, "Bu tamamen dizi kurgusudur. Hayal ürünü karakterlerin birleşiminden oluşur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur" dedi.

"ALİ FUAT YILMAZER’İ BEN TANIMAM"

Şaşmaz, sosyal medyada eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer’in senaryoya müdahale ettiği yönündeki iddiaları da reddetti.

Şaşmaz, "Ayrıca sosyal medyada FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyor ise de bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer’i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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