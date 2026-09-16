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Dünya

İngiltere'de sandıktan "ayrılık" çıktı! 350 nüfuslu köy kararını verdi

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İngiltere'de sandıktan

İngiltere'nin Oxfordshire bölgesindeki Piddington köyü, hükümetin sığınmacı planına karşı tepkisini sandığa taşıdı. Eski bir askeri üssün sığınmacı merkezine dönüştürülmesine karşı çıkan köylülerin düzenlediği sembolik referandumdan "İngiltere'den ayrılalım" sonucu çıktı. 312 kişinin oy kullandığı referandumda 285 kişi ayrılma yönünde oy verdi.

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İngiltere'de hükümetin eski bir askeri üsse 1.256 erkek sığınmacı yerleştirme planı, Oxfordshire'daki Piddington köyünü ayağa kaldırdı. Yaklaşık 350 nüfuslu köyde yaşayanlar, hükümete tepkilerini göstermek için sembolik bağımsızlık referandumu düzenledi.

285 KİŞİ "AYRILALIM" DEDİ

Bicester yakınlarındaki Piddington'da yapılan referandumda köylülere "İngiltere'den ayrılmak ve kendi geleceğine karar verme hakkını sürdürmek" isteyip istemedikleri soruldu.

İngilterede sandıktan ayrılık çıktı! 350 nüfuslu köy kararını verdi
Başlık Resmiİngilterede sandıktan ayrılık çıktı! 350 nüfuslu köy kararını verdi

Referandumun herhangi bir yasal veya anayasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Yaklaşık yüzde 92 katılımın olduğu oylamada kullanılan 312 oyun 285'i İngiltere'den ayrılma yönünde çıktı. 26 kişi "hayır" oyu verirken bir oy geçersiz sayıldı.

"PIDDINGTON PRENSLİĞİ OLARAK ANILACAĞIZ"

Piddington Köy Konseyi Başkanı Tim McNally, sonucu hükümete gönderilen bir mesaj olarak değerlendirdi.

"Bu, işleyiş halindeki demokrasinin bir örneğidir. Bu köy binasına dezavantajlı olarak girdik, cesur bir fikrimiz vardı. Dünyaya bir mesaj verdik."

McNally, referandumun yasal bir statüsü olmadığını kabul ederken köy için dikkat çeken bir çıkış yaptı:

"Eskiden Piddington olarak bilinen köydük. Bugün itibarıyla Piddington Prensliği olarak anılacağız ve buna uygun bir tabela asacağız."

Köy Konseyi Başkan Yardımcısı Susannah Parden ise sonucu açıklarken, "Biz Piddington'ız, kükreyen köyüz" dedi.

İngilterede sandıktan ayrılık çıktı! 350 nüfuslu köy kararını verdi
Başlık Resmiİngilterede sandıktan ayrılık çıktı! 350 nüfuslu köy kararını verdi

KÖYÜN NÜFUSUNUN NEREDEYSE DÖRT KATI

Köylülerin tepkisinin merkezinde kurulması planlanan merkezin kapasitesi bulunuyor. Yaklaşık 350 kişinin yaşadığı Piddington'ın yakınındaki eski askeri üsse 1.256 erkek sığınmacının yerleştirilmesi planlanıyor.

Bazı köy sakinleri, merkeze yerleştirilecek kişilerin sayısının köy nüfusunun neredeyse dört katına ulaşacağına dikkat çekerek güvenlik endişelerini dile getirdi.

Piddington'daki yaklaşık 133 kadın da kadın milletvekillerine gönderdikleri mektupta planın hayata geçirilmesine tepki gösterdi.

Mektupta, "Bildiğimiz şekliyle hayat yok olacak. Sokaklarımızda yürürken kendimizi güvende hissetmeyeceğiz. Şimdiden korku içinde yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Köylüler ayrıca kablosuz CCTV kamera ağı, acil durum uyarı sistemi ve güvenlik devriyeleri oluşturmayı planlıyor. Bazı kadınların öz savunma dersleri almayı düşündüğü de aktarıldı.

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA

Referandumun ardından İngiltere Kültür Bakanı Lisa Nandy, BBC Breakfast'a yaptığı açıklamada köylülerin mesajının hükümete ulaştığını söyledi.

"Sanırım bunu yaptılar. Duyduk, dinliyoruz. Topluluğunuzu etkileyen değişiklikler yapıldığında bunun çok üzücü olabileceğini gerçekten anlıyorum."

Nandy, hükümetin devraldığı sığınma başvurusu birikimini azaltmaya çalıştığını, ülkede kalma hakkı bulunmayan kişilerin sınır dışı edildiğini ve sığınmacıların barındırılması için çözüm bulunması gerektiğini iletti.

Askeri üslerin kullanılmasını savunan Nandy, yükün yalnızca ülkenin daha yoksul bölgelerine bırakılması yerine farklı toplulukların sorumluluk üstlenmesinin daha adil olduğunu iddia etti.

PLAN HAZİRANDA AÇIKLANMIŞTI

İngiltere İçişleri Bakanlığı, sığınmacıların otellerden çıkarılarak alternatif merkezlere taşınmasını öngören çalışmalar kapsamında MoD Bicester planını haziran ayında duyurmuştu.

"Site A" olarak bilinen eski askeri tesis, Piddington ile Upper ve Lower Arncott köyleri arasında bulunuyor.

Plan bölgede tepkiye yol açarken, Bicester Milletvekili Calum Miller da hükümetin sürecini eleştirmiş ve yerel halkın karar sürecine yeterince dahil edilmediğini savunmuştu.

Piddington'daki oylama sembolik olmasına rağmen Köy Konseyi, kampanyayı sürdürmeyi planlıyor. McNally, ülkenin farklı bölgelerindeki yüzlerce yerel yönetim temsilcisi ve sakinin kendileriyle iletişime geçtiğini ve Piddington'daki referandumun başka yerlerde de benzer girişimlere öncülük edebileceğini aktardı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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