CHP’nin bugün görülecek 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “usulsüzlük” davasında flaş bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu ve tutuksuz 12 sanığın ‘seçim kanununa muhalefet’ suçundan yargılandığı dava 21 Ekim’e ertelendi.

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada bugün tanıklar hakim karşısına çıkacaktı.

DAVA 21 EKİM’E ERTELENDİ

CHP’nin kurultay davasında flaş bir gelişme oldu. 12 sanığın ‘seçim kanununa muhalefet’ suçundan yargılandığı dava 21 Ekim’e ertelendi.

CHP kurultayında usulsüzlük davası ertelendi!

KILIÇDAROĞLU MAĞDUR, SAVAŞ MÜŞTEKİ

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “usulsüzlük” davasına ilişkin hazırlanan iddianamede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verilmişti. Şüphelilerin birlikte hareket ederek kurultaya şaibe karıştırıldığını ileri süren iddianamede, şunlar yer alıyordu.

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“DELEGELERE PARA VERDİKLERİ ANLAŞILDI”

İddianamede şu ifadelere yer verilmişti:

"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları anlaşılmıştır"

CHP kurultayında usulsüzlük davası ertelendi!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs 2026 tarihinde 38. Olağan Kurultay'ı "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) gerekçesiyle iptal etmişti. Bu kararla Özgür Özel yönetimi geçersiz sayılmıştı.

CHP kurultayında usulsüzlük davası ertelendi!

Kategori Detay Dava Konusu / İddialar 4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultayda delege oylarının rüşvet, iş ve adaylık vaatleriyle satın alındığı iddiası. Şikayetçiler Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler. Müşteki (Şikayetçi) Lütfü Savaş Mağdur Kemal Kılıçdaroğlu (Eski Genel Başkan) Hakkında Ceza İstenenler Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay ve diğer 10 kişi. Talep Edilen Ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve siyaset yasağı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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