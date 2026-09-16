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CHP’nin kurultay ceza davası bugün

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CHP’nin kurultay ceza davası bugün

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “usulsüzlük” davasında bugün yeni duruşma yapılacak. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada yeni tanıklar dinlenecek.

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

CHP’nin Kurultay Ceza Davası bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada yeni tanıklar dinlenecek.

Mahkeme, 1 Temmuz’daki duruşmada sanık ve tanık dinleme işlemlerini tamamlanmasının ardından davayı bugüne ertelemişti.

Bu duruşmada, son savunmaların alınması ve yeni tanıkların dinlenmesinin ardından savcılığın esas hakkındaki mütalaasını sunması bekleniyor.

CHP’nin kurultay ceza davası bugün
Başlık ResmiCHP’nin kurultay ceza davası bugün

Ayrıca, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, "mutlak butlan" kararının gerekçesinin de bu duruşmada dava dosyasına eklenmesi bekleniyor.

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İddianamede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verilmişti. Şüphelilerin birlikte hareket ederek kurultaya şaibe karıştırıldığını ileri süren iddianamede, şunlar yer alıyordu:

CHP’nin kurultay ceza davası bugün
Başlık ResmiCHP’nin kurultay ceza davası bugün

"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları anlaşılmıştır"

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