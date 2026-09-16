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Spor

Süper Lig'de yayın ihalesi süreci erkenden başlatılıyor! Hedef 400 milyon avro

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Süper Lig'de yayın ihalesi süreci erkenden başlatılıyor! Hedef 400 milyon avro

TFF ile kulüplerin oluşturacağı komisyon önce şartnameyi hazırlayacak, yayın haklarının farklı paketlere bölünmesi gündemde. Mevcut 187 milyon dolarlık (158 milyon €) yıllık geliri yetersiz bulan kulüplerin hedefi yaklaşık 400 milyon avro.

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Süper Lig’de yeni yayın dönemi için düğmeye basılıyor. Mevcut yayın sözleşmesinin sezon sonunda tamamlanacak olması sebebiyle TFF ve kulüpler, yeni dönem için hazırlıklara başladı. Yayın ihalesinin mevcut sözleşmenin bitimine altı ay kala yapılabilmesi sebebiyle kulüpler, yeni yayın ihalesinin ocak veya şubat ayında sonuçlandırılmasını istiyor.

YENİ YILA HAZIR OLSUN

Kulüplerin görüşü, yeni yayın ihalesinin sezonun son aylarına bırakılmaması yönünde. Ocak-şubat döneminde sonuçlandırılması hâlinde kulüpler, yeni sezon bütçelerini, transfer planlarını ve mali yapılarını ne kadar yayın geliri elde edeceklerini bilerek oluşturabilecek. Bu sebeple yayın ihalesi takvimi, yeni dönemin en kritik başlıklarından biri olarak görülüyor.

KOMİSYON KARARI

Yeni süreçte ilk olarak TFF ile kulüplerin temsil edileceği bir komisyon kurulacak. Komisyonun en önemli görevi, yayın ihalesinin şartlarını ve hakların hangi modelle satışa çıkarılacağını belirlemek olacak. Yeni şartnamede sözleşmenin süresi, ödeme koşulları, teminatlar, dijital haklar, yurt dışı yayınları ve yayın paketlerinin yapısının ayrıntılı şekilde ele alınması bekleniyor.

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FARKLI PAKETLER

TFF ve kulüpler, yayın değerini artırabilecek yeni bir model üzerinde çalışacak. Bu noktada en önemli seçeneklerden biri, yayın haklarının tek bir paket hâlinde satılması yerine farklı paketlere bölünmesi. Canlı maç yayınları, dijital yayın hakları, özet görüntüler, yurt dışı yayınları ve farklı görsel-işitsel hakların ayrı paketler hâlinde ihaleye çıkarılması gündemde.

187 MİLYON DOLAR AZ

Süper Lig kulüpleri senelik 187 milyon dolar olan mevcut anlaşmayı yeterli görmüyor. Yeni dönem için telaffuz edilen hedef ise: Yıllık 400 milyon avro. Bu seviyeye ulaşılması hâlinde yüzde 100’ün çok üzerinde bir artış gerçekleşmiş olacak. Kulüpler, doğru bir ihale modeli ve güçlü bir rekabet ortamı oluşturulursa bu rakamın ulaşılabilir olabileceğini düşünüyor.

SARAN ÇOK İDDİALI

Geçmiş yayın ihalelerinde de adı gündeme gelen Saran Grubu’nun, bu defa Süper Lig yayın hakları konusunda çok daha iddialı olduğu belirtiliyor. Saran’ın bahis sektöründeki faaliyetlerinden çıkmasının ardından ağırlığını yayıncılığa verdiği ifade ediliyor. Mevcut yayıncı beIN Sports ile Saran arasında oluşabilecek rekabet, kulüplerin 400 milyon avroluk hedefi açısından kritik önem taşıyor.

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Süper Ligde yayın ihalesi süreci erkenden başlatılıyor! Hedef 400 milyon avro
Başlık ResmiSüper Ligde yayın ihalesi süreci erkenden başlatılıyor! Hedef 400 milyon avro

YAYIN İHALESİNDE NEREDEN NEREYE GELDİK

Süper Lig kulüpleri yeni yayın ihalesinde yıllık 400 milyon avro hedeflerken geçmiş anlaşmalar, Türk futbolunun bu büyüklükteki rakamlara yabancı olmadığını gösteriyor. Yayın haklarında rekor, 2016’daki ihalede verilen yıllık 500 milyon dolar artı KDV’lik teklifte bulunuyor. 1996’da Cine5 ile başlayan merkezî havuz sisteminde ilk sezonun bedeli 40 milyon dolardı.

DOLAR YÜKSELİNCE

2010 ihalesinde Digiturk, TRT ve Türk Telekom’un farklı paketlere verdiği yıllık tekliflerin toplamı 374,7 milyon dolara ulaştı. 2017-2022 dönemini kapsayan ihalede ise yıllık 500 milyon dolarla zirve görüldü. Sonraki süreçte dolar yükselince, rakam TL’ye sabitlendi. 2022’deki anlaşmanın ilk sezon bedeli 2,2 milyar TL, dönemin hesabıyla yaklaşık 130,6 milyon dolar oldu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TAHİR KUM
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