Bir anlık ihmal yetiyor! Evdeki kaza, milyonluk faturaya dönüşebilir

HASILIKELAM: Evinizde sigortasız veya çalışma izinsiz temizlikçi, bakıcı çalıştırtmak bir “tasarruf” yahut “kolaylık” değil; resmen ve fiilen servetinizle, özgürlüğünüzle TEHLİKEYE ATILMAKTIR! Bu ‘kumar’ın masadaki bahsi ise eviniz, arabanız, birikiminiz ve hürriyetinizdir. İllaki yabancı çalıştıracaksanız kırk kez düşünün, bir kez adım atın! Çalışma izni olmadan, SGK tescili yapılmadan sakın ha sakın kimseyi kapınızdan içeri sokmayın! Sigortasız çalıştırmayın, çalıştırmayın, çalıştırmayın!

Çünkü acı bir kaza vuku bulduğunda “KEŞKE” demek, giden serveti ve hürriyeti geri getirmeye yetmez!

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