ABD'de Michigan'dan Senato'ya seçilen Abdul El-Sayed, MSNBC'nin Morning Joe programında Donald Trump'ın seçim yenilgisinden İsrail'e yapılan askeri yardımlara kadar birçok konuda konuştu. Trump'ın İsrail'e yardımları kesme yönündeki açıklamasına destek veren El-Sayed, "Bu konuda onunla aynı fikirdeyim. Onunla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarım" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

ABD'de 3 Kasım ara seçimlerinde Michigan'dan Senato'ya seçilen Abdul El-Sayed, MSNBC'nin Morning Joe programına konuk oldu.

Ülkenin ilk Müslüman senatörü olarak seçilen El-Sayed, Başkan Donald Trump, İsrail'e yönelik Amerikan askeri yardımları, Filistinli çocukların durumu ve seçim kampanyasında karşılaştığı ayrımcılık hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü İsrail'e yüklendi! Trump'la aynı safta buluştu

TRUMP İÇİN "YENİLMEZ CANAVAR" DEDİ

Trump'ın seçim yenilgisinin ardından muhalefetle birlikte çalışma ihtimaline ilişkin soruyu cevaplayan El-Sayed, şunları söyledi:

"Bence insanlar Donald Trump'ı her zaman yenilmez, devasa bir canavar olarak gördüler. İnsanların karşısına çıkıp onları yendiğinizde neler olduğunu görmek ilginç. Gördüğümüz gibi, yalnızca ona karşı durmanız yeterli. O da durumun hangi yöne gittiğini anlayabiliyor."

ABD'nin ilk Müslüman senatörü İsrail'e yüklendi! Trump'la aynı safta buluştu

"BU BİR İNTİKAM MESELESİ DEĞİL"

Trump yönetimiyle birlikte çalışıp çalışmayacağı sorulan El-Sayed, şu ifadeleri kullandı:

Herkesle çalışmaya hazırım. Bir konuyu konuşmak istiyorum çünkü insanların siyasetimizi karşı tarafa misilleme yapma oyunundan ibaret gördüğünü düşünüyorum. Bu, misilleme meselesi değil. Asla misilleme meselesi olmamalı. Önemli olan hukukun üstünlüğünü sağlamak ve en önemlisi Amerikan halkına hizmet etmek.

El-Sayed, sağlık hizmetlerinin genişletilmesi, Medicare kesintilerinin sona erdirilmesi, savaşın bitirilmesi ve Kanada'ya yönelik gümrük tarifelerinin kaldırılması konularında Trump ile çalışabileceğini öne sürdü.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü İsrail'e yüklendi! Trump'la aynı safta buluştu

TRUMP'IN İSRAİL'E YARDIMLARI KESME ÖNERİSİNE DESTEK

Programda El-Sayed'e, Trump'ın İsrail'e yapılan yardımların kesilmesinden söz etmesi hakkındaki görüşü soruldu.

El-Sayed,"Bu konuda onunla aynı fikirdeyim. Silahlarımızı tekrar tekrar korkunç şeyler yapmak için kullanan yabancı bir askeri gücü desteklemeye devam etmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Katılıyorum. Bu konuda onunla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarım." diye cevap verdi.

ABD'nin ilk Müslüman senatörü İsrail'e yüklendi! Trump'la aynı safta buluştu

"İSRAİL'E SİLAH SATMAYA DEVAM ETMELİ MİYİZ?"

İsrail'e Amerikan silahlarının satışını da eleştiren El-Sayed, şunları söyledi:

Silahlarımızı tekrar tekrar korkunç şeyler yapmak için kullanan bir ülkeye silah satmaya devam etmemiz gerektiğinden emin değilim.

"MASUM FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİNE KARŞI ÇIKMAK..."

El-Sayed, Filistinli çocuklara yönelik saldırılar hakkındaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bize, masum Filistinli çocukların öldürülmesine karşı çıkmak istiyorsanız bunun bir şekilde herkese karşı nefretle ilgili olduğu söyleniyor. Aslında bu, o Filistinli çocuklara da eşit derecede sevgi duymakla ilgili."

El-Sayed, uluslararası hukukun korunması gerektiğini de söyledi.

"YAHUDİ HALKI İLE İSRAİL'İN EYLEMLERİNİ AYIRMALIYIZ"

İsrail hükümetine yönelik eleştirilerinin Yahudi toplumuna karşı bir tutum olarak değerlendirilmesine itiraz eden El-Sayed, şunları söyledi:

"Yahudilik ve Yahudi halkı ile İsrail ve onun eylemleri arasında ayrım yapmalıyız. Bu ayrımı yapmak zorundayız.

İnsanlar sürekli, 'İsrail konusundaki görüşleriniz nedeniyle Yahudi halkı hakkında da belirli duygulara sahip olmalısınız' diyor. Ben de 'Hayır, dış politikamızda bir ayrım yapmalıyız' diyorum."

ABDnin ilk Müslüman senatörü İsraile yüklendi! Trumpla aynı safta buluştu

"ÇOCUKLARIMI CAMİYE BIRAKTIĞIMDA..."

Müslüman kimliği nedeniyle karşılaştığı ayrımcılıktan söz eden El-Sayed, çocuklarının güvenliğine ilişkin şunları söyledi:

"Çocuklarımı camiye bırakmanın ve onların güvende olup olmayacağını, daha sonra onları güvenli şekilde alıp alamayacağımı merak etmenin ne demek olduğunu biliyorum.

Kendi çocuklarımın güvenliği için ne kadar kararlıysam Yahudi çocukların güvenliği için de aynı kararlılığa sahibim."

ABD'deki ekonomik sisteme ilişkin görüşlerini de paylaşan El-Sayed, şu ifadeleri kullandı:

"Ben, milyarderlerin ikinci bir milyar dolar kazanmasına yardımcı olan bir sistem yerine, çocukların iyi bir okulda kaliteli bir eğitim almasını sağlayarak belki bir gün kendi ilk milyonlarını kazanmalarına yardımcı olan bir sistemi tercih ederim."

"TED CRUZ İLE DE ÇALIŞIRIM"

Cumhuriyetçi senatörlerle iş birliğine ilişkin konuşan El-Sayed, seçim kampanyasında kendisine yönelik açıklamalar yapan Teksas Senatörü Ted Cruz'u da örnek gösterdi.

"Ted Cruz bazı korkunç şeyler söyledi. Ted Cruz'un yanına oturacağım ve iyi niyetle çalışmaya hazır olduğu sürece onunla da çalışacağım."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala