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Dünya

Netanyahu'ya bir darbe daha! Müttefiki yarı yolda bıraktı, rakibi 67 vekile ulaşıyor

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Netanyahu'ya bir darbe daha! Müttefiki yarı yolda bıraktı, rakibi 67 vekile ulaşıyor
Başlık ResmiNetanyahuya bir darbe daha! Müttefiki yarı yolda bıraktı, rakibi 67 vekile ulaşıyor

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma hesapları Netanyahu'nun aleyhine değişiyor. Arap Ortak Liste, muhalefet lideri Gadi Eisenkot'u destekleme kararı aldı. Eisenkot'un Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sunulacak hükümet kurma tavsiyelerinde 67 milletvekilinin desteğine ulaşması bekleniyor.

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Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

İsrail'de seçim sandıklarının kapanmasının ardından siyasi dengeler altüst oldu.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iktidarını sürdürme planları, ardı ardına gelen darbe niteliğindeki siyasi hamlelerle büyük bir çıkmaza girdi.

Milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği seçimlerin ardından, Tel Aviv'deki parlamentoda (Knesset) Netanyahu karşıtı blok tarihi bir eşiği aştı.

Ortak Liste'nin kararını Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a resmen iletmesi halinde Eisenkot'a destek veren milletvekili sayısının 67'ye ulaşması bekleniyor.

NETANYAHU'NUN MÜTTEFİKİ DESTEĞİNİ ÇEKTİ

Netanyahu'nun seçimlerde 53 sandalye kazanan bloğunda da ayrışma yaşandı.

Yedi milletvekiline sahip Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi, hükümeti kurma görevi için Netanyahu'yu önermeyeceğini duyurdu.

Netanyahu'yu Cumhurbaşkanı Herzog'a tavsiye etmesi beklenen milletvekili sayısı 46'ya geriledi.

ARAP PARTİLERİ EISENKOT'TA BİRLEŞTİ

Sekiz milletvekili bulunan Ra'am Partisi'nin ardından 11 sandalyeli Ortak Liste de Eisenkot'u destekleme kararı aldı.

Ortak Liste, kararın ittifakı oluşturan partiler arasında yapılan görüşmelerin ardından oy birliğiyle alındığını açıkladı.

Parti yönetimi, kararın kolay alınmadığını ancak Netanyahu'nun iktidarına son verilmesini istediklerini hatırlattı.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI HERZOG'DA

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, partilerle görüşmelerini tamamladıktan sonra hükümeti kurma görevini kime vereceğine karar verecek.

Eisenkot'un 67 milletvekilinin tavsiyesini alması, hükümeti kuracağı anlamına gelmiyor. Muhalefet partilerinin koalisyon konusunda anlaşmaya varması gerekiyor.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen milletvekiline 28 gün süre tanınacak. Bu süre gerektiğinde 14 gün uzatılabilecek.

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