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Bakan Fidan, Arakçi ile görüştü: Masada ABD ile müzakere süreci var

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Bakan Fidan, Arakçi ile görüştü: Masada ABD ile müzakere süreci var
Başlık ResmiBakan Fidan, Arakçi ile görüştü: Masada ABD ile müzakere süreci var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündemini ABD ile İran arasında devam eden müzakereler ve bölgedeki son gelişmeler oluşturdu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

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Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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