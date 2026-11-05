Bakan Fidan, Arakçi ile görüştü: Masada ABD ile müzakere süreci var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündemini ABD ile İran arasında devam eden müzakereler ve bölgedeki son gelişmeler oluşturdu.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
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İki bakanın görüşmesinde, Tahran ile Washington arasındaki diplomatik temasların yanı sıra bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
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