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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Savunma Bakanı Al Sani ile Ankara'da görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Savunma Bakanı Al Sani ile Ankara'da görüştü
Başlık ResmiDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Savunma Bakanı Al Sani ile Ankarada görüştü

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Suud bin Abdurahman Al Sani ile Ankara'da bir araya geldi.

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Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Türkiye'ye resmî ziyaret gerçekleştiren Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Suud bin Abdurahman Al Sani ile başkent Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile Katarlı Bakan Al Sani arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Savunma Bakanı Al Sani ile Ankarada görüştü
Başlık ResmiDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Savunma Bakanı Al Sani ile Ankarada görüştü

ANKARA'DA DİPLOMATİK TEMAS

Katar Savunma Bakanı Al Sani'nin Ankara ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynakları bilgi verdi.

Görüşmede ele alınan konulara ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Savunma Bakanı Al Sani ile Ankarada görüştü
Başlık ResmiDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Savunma Bakanı Al Sani ile Ankarada görüştü

KATAR SAVUNMA BAKANI, YAŞAR GÜLER İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani, Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığında askerî törenle karşılanan Al Sani, Bakan Güler ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İki bakanın görüşmesinin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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