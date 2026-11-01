Bakan Fidan duyurdu: Feridun Sinirlioğlu BM Genel Sekreterliği'ne aday

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği için Feridun Sinirlioğlu'nu resmen aday gösterdiğini açıkladı. Fidan, adaylık kararının seçim sürecinde yaşanan tıkanıklığı aşmaya yönelik olduğunu belirtti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu'nun resmen aday gösterildiğini duyurdu.

ABD'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Fidan, adaylık sürecinin nasıl şekillendiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

31 Aralık'ta görev süresi sona erecek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yerine yapılacak seçimlerde coğrafi temsil geleneği kapsamında bu dönemin Latin Amerika'nın sırası olduğunu belirten Fidan, bölgeden gösterilen adaylar arasında uzlaşma sağlanamadığını ve seçim sürecinde tıkanıklık yaşandığını söyledi.

Fidan, "Yaklaşık bir yıldır bir seçim süreci var. Latin Amerika'dan çok saygıdeğer adaylar gösterildi. Onlar yarıştılar. Ama bir türlü adaylar bir yere gidemedi. Ve bir tıkanma oldu. Tabii uluslararası bazı dostlarımızın, ülkelerin tavsiyeleri de açıkçası önemli. Yani bu tıkanmalar olduğu zaman başka yerden de adaylar gösteriliyor. BM'nin tarihinde bu var" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan duyurdu: Feridun Sinirlioğlu BM Genel Sekreterliğine aday

"TÜRKİYE'NİN RESMİ ADAYIDIR"

Türkiye'nin seçim sürecindeki olası tıkanıklığı önceden öngördüğünü ve buna yönelik hazırlık yaptığını aktaran Fidan, Feridun Sinirlioğlu'nun adaylığı konusunda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Sinirlioğlu'nun diplomatik geçmişine dikkat çeken Fidan, Türk diplomatın daha önce BM Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunduğunu, Aralık 2024'te ise AGİT Genel Sekreterliği görevine seçildiğini hatırlattı.

Fidan, "Şimdi çok tecrübeli bir kişilik. Daha önce Birleşmiş Milletler'de kendisi de daimi temsilcimiz olarak görev yaptı. Kısa bir süre Dışişleri Bakanlığımızı da yaptı. Kariyerli diplomattır, uluslararası çevresi geniştir, tecrübesi büyüktür" dedi.

Adaylık kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı mektupla BM'ye iletildiğini açıklayan Fidan, "Şu anda Sayın Feridun Sinirlioğlu Türkiye Cumhuriyeti devletinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için resmi adayıdır" diye konuştu.

Bakan Fidan duyurdu: Feridun Sinirlioğlu BM Genel Sekreterliğine aday

"AMACIMIZ TIKANMAYI AŞMAYA YÖNELİK DİPLOMATİK KATKI"

Seçim sürecinin devam ettiğini ve adaylar arasında yeni oylamalar yapılacağını belirten Fidan, mevcut durumda 6-7 adayın bulunduğunu, Sinirlioğlu'nun katılımıyla bu sayının 8'e çıkabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin adaylık kararının seçim sürecine katkı sunmayı amaçladığını vurgulayan Fidan, "Bizim amacımız tıkanmayı aşmaya yönelik bir diplomatik katkı. Ama ifade ettiğim gibi Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'in sahici bir şekilde adil bir şekilde işlemesine fevkalade önem veriyor. Türkiye bu noktada elinden gelen katkıyı yapmaya devam edecek. Bizim aday gösterişimiz de bu katkılardan sadece bir tanesi" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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