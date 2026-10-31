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Bakan Fidan'dan G20 toplantısı açıklaması: Türkiye'nin önceliklerini paylaştı

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Bakan Fidan'dan G20 toplantısı açıklaması: Türkiye'nin önceliklerini paylaştı
Başlık ResmiBakan Fidan'dan G20 toplantısı açıklaması: Türkiye'nin önceliklerini paylaştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda jeopolitik gerilimler, enerji ve tedarik zincirleri konularının ele alındığını açıkladı. Fidan, Türkiye'nin çözüm önerilerini muhataplarına aktardığını belirtti.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30-31 Ekim tarihlerinde ABD'nin Atlanta kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Fidan, toplantıya ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Toplantı kapsamında düzenlenen oturumlarda “Jeopolitik Gerilimler”, “Enerji” ve “Tedarik Zincirleri” başlıklarının ele alındığını belirten Fidan, karşı karşıya olunan sınamaların birbiriyle bağlantısı ve küresel etkilerinin değerlendirildiğini ifade etti.

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Türkiye'nin önceliklerini ve çözüm önerilerini toplantıya katılan muhataplarıyla paylaştıklarını aktaran Fidan, görüştükleri mevkidaşlarıyla ikili ilişkileri ve ortak gündem maddelerini de ele aldıklarını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür eden Fidan, Türkiye'nin küresel konularda sorumluluk almaya devam edeceğini vurguladı.

Fidan, Türkiye'nin çok taraflılığı, iş birliğini ve diplomasiyi savunarak uluslararası barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayı sürdüreceğini bildirdi.

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