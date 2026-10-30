Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'de diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği ABD'nin Atlanta kentinde diplomatik temaslarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Nasir ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, toplantı marjında Japon mevkidaşı Toshimitsu ile bir araya geldi.
Görüşmede, ticaret ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin ve yeni alanlara taşınmasının önemini vurgulayan Fidan, bu çerçevede, karşılıklı yatırımların artırılması ile Türk ve Japon şirketleri arasındaki işbirliğinin üçüncü ülkelere yönelik olarak geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.
"Hakan Fidan gizli görüşme yaptı" iddiasına Bakü'den yalanlama: Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçladılar
Ayrıca görüşmede, iki ülke arasında ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek ziyaretlerin yanı sıra Asya-Pasifik ve Orta Doğu bölgelerindeki gelişmeler de ele alındı.
Fidan, toplantı marjında Endonezyalı mevkidaşı Nasir ile de görüştü.