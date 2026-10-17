Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

"Hakan Fidan gizli görüşme yaptı" iddiasına Bakü'den yalanlama: Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçladılar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Başlık Resmi"Hakan Fidan gizli görüşme yaptı" iddiasına Bakü'den yalanlama: Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçladılar

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Azerbaycan ziyareti sırasında gizli görüşme yaptığı ve talimatlar verdiği yönündeki haberleri yalanladı. Açıklamada, haberlerin Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçlayan kasıtlı yalanlar olduğunun altı çizildi.

Kaydet
|

Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın Azerbaycan ziyareti sırasında gizli temaslar yürüttüğüne ve çeşitli talimatlar verdiğine yönelik ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, başta Qafqazinfo olmak üzere bazı haber organlarında yayımlanan "Hakan Fidan'ın GYF'deki görüşmesinin perde arkası" başlıklı haberin asılsız iddialara dayandığı belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Bağdat’ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan: Türkiye tüm yapıcı rolü oynayacak
GÜNDEM

Bağdat’ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan: Türkiye tüm yapıcı rolü oynayacak

Söz konusu yayının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere zarar vermeyi hedefleyen çevrelerin dezenformasyon çabalarından ibaret olduğu ifade edilen açıklamada, Fidan'ın Bakü ziyareti sırasında çok sayıda kişiyle nezaket amaçlı fotoğraf çektirdiği, bunlar arasında Azerbaycan'da yasal statüsü bulunan bir kuruluşun mensuplarının da yer aldığı kaydedildi.

"Hakan Fidan gizli görüşme yaptı" iddiasına Bakü'den yalanlama: Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçladılar
Başlık Resmi"Hakan Fidan gizli görüşme yaptı" iddiasına Bakü'den yalanlama: Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçladılar

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ve çeşitli talimatlar verdiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir" ifadesi kullanıldı.

MEKTUP DA İDDİALAR DA TAMAMEN YALAN

Ayrıca açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazıldığı iddia edilen bir mektup üzerinden gerçeklikle hiçbir bağlantısı olmayan iftiralar ortaya atıldığı belirtilerek, öne sürülen mektubun da bulunmadığına dikkati çekildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Bakan Fidan
GÜNDEM

Bakan Fidan'dan Bakü'de kritik mesajlar: "İki ülke arasındaki stratejik bağ sarsılmaz"

Haberde yer alan "içişlerine müdahale planları", "istihbarat operasyonları", "darbe ve kaos planları" ve "etki ajanları yetiştirme" ifadelerinin de Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçlayan kasıtlı yalanlar olduğunun altı çizildi.

"Hakan Fidan gizli görüşme yaptı" iddiasına Bakü'den yalanlama: Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçladılar
Başlık Resmi"Hakan Fidan gizli görüşme yaptı" iddiasına Bakü'den yalanlama: Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçladılar

Açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye kamuoylarına söz konusu iftiralara ve gerçekle ilgisi olmayan manipülatif iddialara itibar etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Qafqazinfo haber sitesinde, Fidan'ın Bakü ziyareti kapsamında Türk hayırseverler tarafından kurulan bir vakfı ziyaret ederek orada gizli görüşme gerçekleştirdiği ve birtakım talimatlar verdiği iddia edilmişti. Söz konusu haber daha sonra yayından kaldırılmıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.