Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat’ta Iraklı yetkililerle yaptığı görüşmelerde terörle mücadele, silahlı grupların silahsızlandırılması, enerji ve Kalkınma Yolu projelerini ele aldıklarını açıkladı. Fidan, Türkiye’nin Irak’ta barış ve istikrar için desteğini sürdüreceğini belirtti.

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Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Bağdat'ta Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ve Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih Fayyad'ın yanı sıra Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu ile görüştü.

Bağdat’ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan: Türkiye tüm yapıcı rolü oynayacak

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Fidan, şunları aktardı:



TÜRKİYE, İİT DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRETTİ

"Sabah erken saatlerden itibaren Mısır Dışişleri Bakanı meslektaşımızla bir görüşmemiz oldu. Daha sonra İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı başladı. Biliyorsunuz, bir buçuk yıldır dönem başkanlığını Türkiye olarak Bakanlar Konseyi'nde biz yapıyor idik. Bu toplantının başında yaptığımız konuşmayla dönem başkanlığını bırakıp Dışişleri Bakanlığı'na devrettik. Aslında İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi'nde de başta Filistin meselesi olmak üzere İslam dünyasını yakından ilgilendiren çok mühim konular mercek altına alındı. Nitelikli bir şekilde tartışıldı.

Hem yapılan genel toplantı hem de ikili, üçlü görüşmeler, İslam dünyasının ortak sorunlarını gerçekten çözmeye yönelik tartışmalardı. Diğer taraftan tabii Bağdat'a gelmişken çok uzun zamandır hem dostumuz olan hem de beraber iş yaptığımız hükümet yetkilileriyle de bir araya gelmeden olmazdı.



IRAK’LA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeye başladık. Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Hem de kendilerini tebrik ettik. Yeni görevlerine başladıktan sonra ilk defa yüz yüze geliyorduk. Daha önceden tanıdığımız bir devlet adamıydı. Daha önceki cumhurbaşkanlarının yanında görev yapmış bir şahsiyet Sayın Nizar.

Ondan sonra Sayın Başbakan'la bir araya geldik. Sayın Zeydi'nin gerçekten Türkiye ile ilişkileri ileri taşımada çok ciddi bir vizyonu var. Bu vizyonun olumlu ve yapıcı etkisini Irak politikalarında da görüyoruz. Irak'taki sorunları tespit etmede ve bu tespit neticesinde pratik adımlar atmaya yönelik çok ciddi bir iradesi olduğunu biz açıkçası gördük.

Bağdat’ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan: Türkiye tüm yapıcı rolü oynayacak

TÜRKİYE’DEN DESTEK MESAJI

Yani bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin bu türden yapıcı politikalara desteğinin her zaman için yanında olduğunu, Türkiye-Irak ilişkilerinin bu türden yapıcı iradelerle gerçekten tarihte görülmemiş bir ufka taşınacağını, şu anda yakın tarihten kaynaklanan birçok yaranın, sıkıntının, açıkçası daha çok Irak toplumunun etkisi olan sıkıntıların ortadan kalkması için Türkiye'nin elinden gelen bütün yapıcı rolü oynayacağını konuştuk.

KALKINMA YOLU VE ENERJİ GÜNDEMDE

Ekonomik konular, enerji konuları, özellikle bağlantı, sağlıkla ilgili Kalkınma Yolu meselesi, diğer taraftan güvenlik ve savunma iş birliği konuları, terörle mücadele meselesi, Sincar vesaire... Bütün bunların hepsini geniş geniş konuşma imkânımız oldu.

Burada gerçekten Sayın Başbakan'ın hem Irak için hem bölge için hem Türkiye-Irak ilişkileri için vizyonu oldukça yapıcı. Biz bu konudan memnunuz. Buna olan desteklerimizi de ilettik. İnşallah kısa sürede bölgedeki sair sorunlar da diyalog yoluyla, barış yoluyla çözülür de hem Irak'ın içinden nefes aldığı ortam rahatlar, hem de bölge daha barışçıl bir atmosfere evrilir.

Bağdat’ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan: Türkiye tüm yapıcı rolü oynayacak

SİLAHLI GRUPLARIN SİLAHSIZLANDIRILMASI ELE ALINDI

Daha sonra Dışişleri Bakanı'yla tabii ki bir araya geldik. Meslektaşımız Fuat Hüseyin'le. Onunla da genel siyasi durumları, bölge konularını görüştük. Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Salim Falih Beyat'la bir araya geldik. Kendisiyle MİT yıllarından itibaren çok uzun süredir devam eden ilişkimiz var.

Bağdat’ta diplomasi trafiği! Bakan Fidan: Türkiye tüm yapıcı rolü oynayacak

Özellikle Haşdi Şabi'nin şu anda içinde bulunduğu durum, bölgesel durumlar, Irak'ta belli silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik atılan adımlar, gelinen nokta gibi Türkiye-Irak ilişkileri, güvenlik perspektifi birçok konuyu değerlendirme imkânımız oldu."

IRAK BAŞBAKANI ZEYDİ, HAKAN FİDAN'I KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi tarafından kabul edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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