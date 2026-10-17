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Hakan Fidan'dan Bağdat’ta kritik temaslar! İİT'de dönem başkanlığı Irak'a devredildi

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Hakan Fidan'dan Bağdat’ta kritik temaslar! İİT'de dönem başkanlığı Irak'a devredildi
Başlık ResmiHakan Fidandan Bağdat’ta kritik temaslar! Dönem Başkanlığı Iraka devredildi

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Bağdat’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı. Türkiye, Haziran 2025’ten bu yana yürüttüğü dönem başkanlığını Irak’a devrederken Bakan Fidan, toplantı kapsamında Iraklı ve İranlı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

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Irak’ın başkenti Bağdat’ta, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 52. toplantısı başladı. Toplantı çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Sözcü Büyükelçi Hasaneyn Kamil, tüm katılımcı heyetlerin başkente ulaşmasının ardından toplantının başladığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Bağdat’ta gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda Türkiye’yi temsil etti. “Diyalog ve Dayanışma: Barışı ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etmenin İki Temel Dayanağı” temasıyla düzenlenen toplantıda Fidan, program öncesinde gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekimine de katıldı.

Hakan Fidan'dan Bağdat’ta kritik temaslar! İİT'de dönem başkanlığı Irak'a devredildi
Başlık ResmiHakan Fidan'dan Bağdat’ta kritik temaslar! İİT'de dönem başkanlığı Irak'a devredildi

DÖNEM BAŞKANLIĞI IRAK'A TESLİM EDİLDİ

Toplantı kapsamında Türkiye’nin İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığı da sona erdi. Türkiye, Haziran 2025’ten bu yana yürüttüğü dönem başkanlığını Irak’a devretti.

Hakan Fidan'dan Bağdat’ta kritik temaslar! İİT'de dönem başkanlığı Irak'a devredildi
Başlık ResmiHakan Fidan'dan Bağdat’ta kritik temaslar! İİT'de dönem başkanlığı Irak'a devredildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Bağdat’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı ve Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığı’nı Irak’a devretti." ifadelerine yer verildi.

Hakan Fidan'dan Bağdat’ta kritik temaslar! İİT'de dönem başkanlığı Irak'a devredildi
Başlık ResmiHakan Fidan'dan Bağdat’ta kritik temaslar! İİT'de dönem başkanlığı Irak'a devredildi

BAKAN FİDAN'DAN KRİTİK TEMASLAR

Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, toplantı kapsamında Iraklı ve İranlı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü.

Hakan Fidan'dan Bağdat’ta kritik temaslar! İİT'de dönem başkanlığı Irak'a devredildi
Başlık ResmiHakan Fidan'dan Bağdat’ta kritik temaslar! İİT'de dönem başkanlığı Irak'a devredildi

FİDAN, IRAK CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Fidan ayrıca Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından kabul edildi.

Hakan Fidan'dan Bağdat’ta kritik temaslar! İİT'de dönem başkanlığı Irak'a devredildi
Başlık ResmiHakan Fidan'dan Bağdat’ta kritik temaslar! İİT'de dönem başkanlığı Irak'a devredildi
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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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