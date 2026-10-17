Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye taziye mesajı: Her türlü desteği sağlamaya hazırız

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da meydana gelen sel felaketinin ardından yayımladığı taziye mesajında, hayatını kaybeden kişilerin yakınları ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileklerini iletti. Şerif, Pakistan'ın her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı yayımlandı.

ŞERİF'TEN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJI

Şerif, yaşanan can kayıpları ve meydana gelen yıkımdan derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, hayatını kaybeden kişilerin yakınları ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Yaralanan kişilerin bir an önce sağlığına kavuşması ve kayıp vatandaşların en kısa sürede bulunması için dua ettiğini belirten Şerif, Pakistan'ın bu zor günlerde Türkiye halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Şerif'in X sosyal medya hesabından hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayımladığı taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul'da meydana gelen şiddetli sel felaketinin yol açtığı can kayıpları ve yıkım nedeniyle derin bir üzüntü duyuyorum. Kıymetli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve hayatını kaybedenlerin yaslı ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralananların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını, kayıp olanların ise sağ salim bulunmalarını diliyorum. Pakistan, kardeş Türkiye halkıyla dayanışma içindedir ve bu zorlu süreçte elinden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırdır."

Sel felaketinde 4 vatandaş hayatını kaybederken, kaybolduğu bildirilen 4 kişiye yönelik arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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