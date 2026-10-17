İstanbul'da sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, "Dere yatağını işgal eden yapılar yıkılacak. İlk etapta mağdur vatandaşlarımızın hesaplarına 10’ar bin lira yatırıldı" dedi. Vali Gül, cumartesi ve pazar günü yağış olacağını fakat büyük bir yağış beklemediklerini ifade etti. Vali Gül, "Pazartesi İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?" sorusuna da cevap verdi.

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İstanbul Valisi Davut Gül selin vurduğu Ayazağa bölgesinde incelemelerde bulundu.

TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Vali Gül, en önemli işlerinin dere yatağını işgal eden binaların yıkılması olduğunun altını çizerek "Dükkanlar ortadan kalkacak. Sarıyer'de, Ayazağa'da kalıcı bir iş yapmış olacağız. Bunları bir iki gün içerisinde yapacağız. Daha da önemlisi hemşerilerimizi mağdur etmeden. Onların hakkını, hukukunu koruyarak olabildiğince bundan sonra yapacakları sportif, ticari işlere yardımcı olarak bu işi yapacağız." dedi.

Vali Gül, "Dere yatağını işgal eden yapılar yıkılacak. İlk etapta mağdur vatandaşlarımızın hesaplarına 10’ar bin lira yatırıldı" ifadelerini kullandı.

YIKIM BUGÜN BAŞLIYOR

İstanbul Valiliği'nden de yıkım kararıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayazağa dere yatağında bulunan stadyum, stadyumun yanında bulunan dükkanlar ve Kuran kursu binalarının yıkım işlemine bugün saat 15.30 itibariyle başlanacaktır"

İstanbul Valisi Gül'den sel açıklaması: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak

İSTANBUL'DA YAĞIŞ OLACAK MI?

Gül, cumartesi ve pazar günü yağış olacağını fakat büyük bir yağış beklemediklerini belirterek "Bugün ve yarın yağış var. Ancak büyük bir yağış beklemiyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Gül'den sel açıklaması: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak

İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI?

Sağanak yağış ve sel riskine karşı İstanbul'da okullar tatil edecek mi sorusunu cevaplayan Vali Davut Gül, "Pazartesi eğitim ve öğretim devam edecek" dedi.

Vali Gül'ün açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Hasar tespit çalışmalarını inşallah bugün bitireceğiz. Aksayanlar olursa da yarın öğlene kadar sorunu gündemden çıkartmak istiyoruz. Pazartesi günü de yardımları hesaplarına yatıracağız.

Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak. Mağdurlara paraları yatırıldı. Zarar tespitleri devam ediyor.

İstanbul Valisi Gül'den sel açıklaması: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak

Sağlık Müdürlüğümüz düzenli olarak su numunelerini alıyor. Bir sorun çıkmadı. Hala elektrik veremediğimiz yerler var. Bu da tedbir amaçlı.

İstanbul genelinde 10 bin civarında ihbar var. Bunları tek tek yerinde tespit ederek arkadaşlarımız rapor tazmin ediyor. Geldiğimiz nokta da şu; yaklaşık 70 civarında ev ve iş yerinde henüz çekilmemiş su kaldı. 1-2 saat içerisinde tamamlanacak. Tespit noktasında da yüzde 95'lere geldik. En geç yarın öğlene kadar bunların hepsini rakamlandıracağız.

İstanbul Valisi Gül'den sel açıklaması: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak

KAYIP 3 KİŞİ ARANIYOR

Çarşamba günü etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde taşan derede kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Selde çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar görürken, ekiplerin dere içerisindeki arama kurtarma çalışmaları kameralara yansıdı.

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